Ondata di furti tra Torrione e Pastena: nove colpi in pochi giorni, identificati due ladri

di Redazione ZON

A Salerno si registra un’escalation di furti nelle attività commerciali, con nove colpi messi a segno da venerdì scorso, cinque dei quali soltanto nella scorsa notte, tutti concentrati nella zona orientale della città. La situazione desta crescente preoccupazione tra esercenti e residenti.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno identificato due sospetti, ritenuti responsabili di almeno due dei furti avvenuti la scorsa notte tra Torrione e Pastena. I malviventi hanno colpito il caseificio “Latte e Sale” e un negozio di dolciumi in via Rocco Cocchia, ma sono stati costretti alla fuga dalle urla di alcuni residenti, che hanno prontamente allertato la polizia.

Colpi ripetuti e nuovi bersagli

Tra le attività prese di mira anche il negozio “Candy Candy”, già vittima di un furto lo scorso 1° marzo, quando i ladri, durante la fuga, persero un pugnale, ora in possesso degli investigatori.

Nel frattempo, la polizia sta indagando su altri tre episodi avvenuti sempre la scorsa notte, che potrebbero essere stati messi a segno da una seconda banda. I ladri hanno agito in viale Verdi, colpendo l’associazione Arbostella Danza, e in via San Leonardo, dove hanno preso di mira la ferramenta Würth e il bar “Otto Caffè”.

In tutti e cinque i casi, gli esercenti hanno subito danni ingenti, soprattutto a serrande e ingressi. Le indagini proseguono per identificare tutti i responsabili e porre fine a questa ondata di criminalità.

Fonte: Salernonotizie.it