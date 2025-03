Schianto mortale sulla Cilentana: due vittime e un ferito

di Redazione ZON

Grave incidente questa sera lungo la Cilentana, nei pressi di Castelnuovo Cilento, dove due auto si sono scontrate violentemente per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto hanno perso la vita un ragazzo, 32 anni, originario di Angellara ma residente a Ceraso, e un uomo, 82 anni, della frazione Velina di Castelnuovo Cilento. Una terza persona è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Le indagini

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro sarebbe stato causato da un sorpasso azzardato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La tragedia ha profondamente scosso le comunità di Castelnuovo Cilento e Ceraso, dove le vittime erano molto conosciute.

Fonte: SalernoToday