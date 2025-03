Camerota, truffa a danno di anziani: due arresti

di Redazione ZON

Il 13 marzo, a Camerota (SA), i Carabinieri della locale Stazione e dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sapri, allertati da una segnalazione giunta al numero d’emergenza del 112, hanno tratto in arresto due ventunenni del napoletano indagati per truffa aggravata in danno di una donna di settantaquattro anni che era stata indotta a consegnare loro soldi e oggetti in oro.

Il meccanismo fraudolento utilizzato è consistito nel mentire alla vittima dicendole che i beni erano destinati ad aiutare un suo nipote.

Al fine di evitare la commissione di condotte del tipo di quella appena descritta, è necessario che tutti i cittadini siano avvertiti di non consegnare mai del denaro a persone sconosciute, anche se presentatesi come inviati da loro parenti od amici, e di segnalare alle forze dell’ordine – con urgenza – ogni anomala richiesta di denaro che dovessero ricevere da parte di sconosciuti.

Il procedimento si trova in fase di indagini e l’ipotesi accusatoria dovrà essere verificata nelle successive fasi di giudizio.