Ora Ti Canto il Mare: tutto sul nuovo singolo dei Negramaro

Fuori “Ora ti Canto il Mare”, un nuovo brano in cui Negramaro cantano di un mare che dà “non un senso di pace, ma un senso di vita, di futuro”

Disponibile da Venerdì 10 Settembre, su tutte le piattaforme digitali e in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music, Ora Ti Canto il Mare, l’ultimissimo brano dei Negramaro. Il singolo non è un’estratto di un album, eppure, proprio come la band ha spiegato di recente, esso è una sorta di continuazione dell’album “Contatto”, uscito nel Novembre del 2020.

In un’intervista rilasciata alla rivista Rolling Stones, i Negramaro hanno sottolineato che questa mossa consiste in un tentativo di adeguarsi al mercato musicale contemporaneo.: “Uno dei primi importanti cambiamenti a cui stiamo assistendo è nelle tempistiche di pubblicazione della musica. I ragazzi, figli della velocità, non vogliono più chiudersi in uno studio per un anno, ma uscire pezzo per pezzo. I loro album saranno quei pezzi collocati nel tempo.”

Per Ora ti canto il mare abbiamo riflettuto e deciso che fosse il modo migliore e più in linea coi tempi di pubblicarlo. Da un lato appartiene profondamente a Contatto. Dall’altro risponde alla nostra esigenza di dare a ogni pezzo l’importanza di un album. Del resto una canzone come questa la componi per allontanarti con consapevolezza dai tormentoni estivi”- hanno dichiarato.

La canzone è stata scritta dal cantante dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, e composta da Giuliano Sangiorgi e Andrea Mariano, che l’ha coprodotta insieme a Orang3.

Riguardo alle decisioni di rilascio e uscita dei pezzi, I Negramaro ammettono di pensarci a lungo : “È chiaro che se scegli di intitolare un pezzo Ora ti canto il mare ed esce a Settembre, c’è un aspetto ironico di base. La verità è che non volevamo entrare nella gara dei tormentoni estivi, perché se vuoi davvero farlo devi adattarti a una dimensione di marketing che non si confà al nostro modo di produrre.”.

Ora Ti Canto Il Mare è nata in primavera, dopo la visione del documentario di Gabriele Salvatores sull’esperienza del lockdown, Fuori era Primavera, uscito lo scorso Ottobre.

Il brano nasce nasce dal tentativo del cantante di resistere all’inquinamento del mare. Inquinamento inteso come parlarne e cantarne in maniera inappropriata.

Come lo stesso Giuliano Sangiorgi ha ammesso : “Guardando il mare, mi succede di pensare di avere sempre un’alternativa. Soprattutto d’inverno. Anche davanti alla peggiore tristezza o desolazione il mare mi dà non un senso di pace, ma un senso di vita, di futuro. Anche se tu non vuoi essere qui, c’è il mare: puoi prendere la strada del mare”.

TESTO DI “ORA TI CANTO IL MARE”

fuori era primavera

a casa pioveva l’amore

e tu che te ne stavi zitta

per ore ed ore

Il tempo che passava

fermo sopra ad un balcone

ed io ci penso ancora

e rido, ride, ride il cuore

il respiro lento di una strada a doppio senso

le cose che ho da dire non ne hanno neanche mezzo

l’aria che ora tira

porta via prima l’estate

prima di tornare al mondo,

prima di tornare al mare

E ora ti canto il mare

ma che bella canzone d’amore

senti che musica dolce

anche con il temporale

se sopra la testa piove

continueremo a nuotare

che bel posto perfetto per fare l’amore,

in cui fare l’amore

ora ti canto il mare

il mare, il mare, il mare amore

Giurami non eri seria

davvero è finita l’estate?

e tu che riesci a stare zitta, zitta, zitta e non sudare

Il respiro lento che nasconde ogni tormento

è ora di gridarlo al mondo,

è ora di gridarlo al mare

Come d’incanto c’è il mare

tutto che esplode nel sole

fino a vederti svanire

Ora ti canto il mare

Ora ti canto il mare

ma che bella canzone d’amore

senti che musica dolce

anche con il temporale

se sopra la testa piove

continueremo a nuotare

che bel posto perfetto per fare l’amore,

in cui fare l’amore

Ora ti canto il mare

Ora ti canto il mare

ma che bello finisce l’estate

e tutta la musica dolce

che ci ha fatto innamorare

se ora proviamo a dormire

siamo pronti a sognare

in silenzio perfetto vuoi fare l’amore

se vuoi fare l’amore

ora ti canto il mare

il mare

ora ti canto il mare

il mare

E ora ti canto il mare

ma che bella canzone d’amore

senti che musica dolce

anche con il temporale

se sopra la testa piove

continueremo a nuotare

che bel posto perfetto per fare l’amore,

in cui fare l’amore

ora ti canto il mare

il mare, il mare, il mare amore

