Oroscopo Branko di oggi Lunedì 4 Aprile 2022: Scorpione creativo

Ariete Luna costruttiva che incide bene sulle finanze mentre giovedì la Luna va in Cancro e richiama la nostra attenzione sulla famiglia e il rapporto genitori figli.

Toro Con il passaggio di Venere in Pesci le finanze e l’amore sono protetti. Molta fiducia per voi e per il vostro oroscopo tutta la settimana.

Gemelli Amici dei Gemelli ci sono ostacoli sulla strada del successo, ogni vostra buona azione sarà presto ripagata da Mercurio.

Cancro Amici del Cancro è una settimana veramente promettente. Il vostro intuito per gli affari è veramente forte, siate anche molto più pratici del solito.

Leone Ultimamente siete stati un po’ incostanti, poco disposti al dialogo nel matrimonio ma anche capaci di slanci di tenerezza.

Vergine Si avvicina un periodo di colpi di testa ma tutta la settimana le stelle sono curiose di voi. Certamente sarà forte questa opposizione di Venere e Nettuno.

Bilancia Per voi segno di buone maniere, stile ed eleganza. Cercate di non demordere, questa settimana entrate in primavera con la Luna in Gemelli, c’è qualcosa di speciale per l’amore.

Scorpione Avete un fuoco creativo come da tempo non succedeva, Urano premia chi è innovatore e chi non teme le incognite.

Sagittario Se dovete concludere una trattativa, dare il via a nuove intese fatelo oggi con Luna in Toro.

Capricorno Attenti perché è possibile sempre qualche piccolo problema nella salute. Luna veramente forte, l’amore vi pensa e vi cerca.

Acquario Cari Amici dell’Acquario la Luna in Toro potrebbe provocare qualche disturbo, cautela con l’alimentazione. Aumentano responsabilità e spese in famiglia.