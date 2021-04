Oroscopo Branko di oggi: 17 Aprile 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Branko di oggi i e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. il noto astrologo ha consultato le stelle e il suo oroscopo è stato diffuso come sempre dal quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente Rds.

Di seguito di oggi segno per segno.

Oroscopo di oggi del 17 Aprile 2021: Ariete

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Per voi nati oggi sarà un compleanno davvero speciale. Ci sono transiti importanti per voi ma questo Mercurio quadrato a Plutone non è un buon segno. Con la vostra testa andate a destra e sinistra, dovete essere un po’ più concentrati perché avete un influsso fantastico per i vostri lavori ed affari, così come per l’amore. Marte con Gemelli e Giove in Acquario sono segnali importanti, per quanto riguarda la fortuna e la protezione.

Oroscopo Branko di oggi del 17 Aprile 2021: Toro

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno del Toro.

Anche per voi del Toro ci sono tante belle cose da raccontare a partire da lunedì. Questo sabato però non è male: questo grazie a Venere che ha già preso possesso della vostra sensazione domestica e situazione finanziaria. Non è detto che riceverete qualche premio però sicuramente sarete riconosciuti per la vostra pazienza. Infatti, bisogna avere nervi più che saldi per resistere agli attacchi di Giove e Saturno.