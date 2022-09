Oroscopo Branko Martedì 20 Settembre 2022: Gemelli geloso

Plutone in Capricorno, pianeta importante per il vostro lavoro e la vostra attività.

Per quanto riguarda l’amore, avete Venere ma Marte corteggia le donne di questo segno e sfida gli uomini sul terreno della passione.

Scorpione

Proprio quando non ci pensate troppo, ecco che la fortuna si presenta vestita di bianco con Luna in Cancro. Sembrate innocenti in amore ma siete poco credibili!