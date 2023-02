Oroscopo Branko Martedì 7 Febbraio 2023: Capricorno fortunato

Ariete Rimandate le scenate se le avete programmate per oggi. Oggi vi servono concentrazione, capacità di giudizio e senso degli affari. Previsto qualche guadagno extra. Affrontate direttamente un capo o o superiore, fatevi sentire.

Toro Influssi positivi nella vita pratica. Qualche precauzione oggi è necessaria. Novità nell’aria per chi è solo e per i viaggi. Esattamente tra un mese finisce Saturno negativo.

Gemelli Ci sono disturbi nelle relazioni con le persone vicine. Distanze coniugali. Purtroppo la forma fisica non può essere eccezionale. Nel campo del lavoro però siete sempre in prima linea.

Cancro Le vostre risorse materiali sono in un senso di instabilità. Le nuove intuizioni che avete adesso sono buone, tra qualche giorno possono essere realizzate. Lavorate con qualcuno che ha un ruolo sicuro, non lavorate coi dilettanti. Bene l’amore.

Leone Cercate di approfondire meglio il rapporto con collaboratori e soci, approfittate della disponibilità di chi vi circonda. Restate fermi in amore.

Vergine Uscite allo scoperto, fate in maniera che le discussioni possano andare fino in fondo, anche in casa. Attenzione allo stomaco, fate una dieta sana. A tutto il resto ci penserà la fortuna.

Bilancia La fatica fisica che la vita vi impone sarà ampiamente ripagata. Risparmiate le energie. Ci sono dettagli nei contratti da non trascurare. Uomini, avete una donna pazza di voi.

Scorpione La casa paterna, la famiglia, i genitori, immobili sono presenti in tutto febbraio e per il prossimo mese. Sono tutti argomenti da affrontare oggi. Un progetto di collaborazione da definire oggi. Potete aspettarvi un incontro non solo d’amore o passionale ma anche d’affari.

Sagittario Attenzione a padre, figlio, marito, amante. Oggi risparmiate le energie. La fortuna non vi abbandona.

Capricorno Bene l’accumulo della ricchezza. Questi sono i momenti della fortuna che cercate, anche in amore.

Acquario Cominciate ad andare molto bene. Oggi potreste avere disturbi nella forma fisica ma non in quella mentale, nella vostra condotta. Quando volete colpire, riuscite sempre, in ogni campo! Potrete ammaliare un cuore duro.