Oroscopo Branko Mercoledì 15 Maggio 2024: Acquario preoccupato

Ariete Mercurio lascia il segno per trasferirsi in quello del Toro. Da quella posizione, il pianeta si occuperà soprattutto della vostra situazione finanziaria. Notizia positiva.

Toro Arriva Mercurio che si attiverà per diventare favorevole. Queste giornate sono importanti per l’amore come per il lavoro.

Gemelli Nel corso delle prossime ore potrete affrontare dei piccoli problemi irrisolti ancora in amore.

Cancro Il segno non avrà più Mercurio in quadratura, questa è una buona notizia. Continuerà il vostro recupero, anche se a passo di tartaruga sarà costante.

Leone Mercurio cambia posizione e diventa contrario a voi del Leone. Quindi, preparatevi ad affrontare ostacoli, piccoli intoppi, imprevisti, rallentamente, e cancellazioni inaspettate.

Vergine Mercurio è il protettore della Vergine che si trasferirà in Toro e diventerà vostro amico. Sono in arrivo molte opportunità di lavoro. State all’erta.

Bilancia Sole, Urano, Venere, Giove e Mercurio in Toro vi spingeranno a non accontentarvi di relazioni d’amore che vengono vissute come una routine e sono divenute piatte. Cambiamenti in vista!

Scorpione State subendo molte pressioni sia a livello economico sia a livello relazionale. Non mollate, questo cielo contro durerà alcuni giorni, poi, finalmente cambierà in meglio.

Sagittario Mercurio lascia l’Ariete per trasferirsi in Toro. Questa posizione non causa conseguenze negative né positive. Sotto un cielo neutrale è preferibile agire.

Capricorno Mercurio torna attivo per voi. Il primo effetto positivo si vedrà in casa, quando si recupererà un po’ di pace e tranquillità smarrita negli ultimi tempi. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe arrivare un riconoscimento importante.

Acquario Con Mercurio in Toro, sono cavoli amari per voi. Il pianeta sarà dissonante ma voi dovete restare calmi e non farvi prendere da preoccupazioni e angosce.