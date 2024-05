Salerno, oggi l’addio al fisioterapista Gianluca Chiaiese

di Rita Milione

Oggi, mercoledì 15 maggio, alle ore 17:30 nella chiesa del Gesù Redentore a Salerno si svolgeranno i funerali di Gianluca Chiaiese, fisioterapista e tifoso granata. Il 37enne è morto dopo essersi schiantato con la sua moto, per cause in corso di accertamento, lungo una strada a Cava de’ Tirreni.

Il cordoglio dell’Ordine dei Fisioterapisti: “E’ con grande dolore che l’OFI Salerno apprende la tragica perdita del nostro stimato collega Gianluca Chiaiese. Le sue doti umane e professionali lasciano un segno indelebile nella nostra comunità professionale. In questo momento di profondo cordoglio, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Gianluca, alla moglie e ai suoi due figli, e a tutti coloro che lo conoscevano e lo stimavano. Ci uniamo al dolore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere momenti e progetti con lui. Gianluca sarà ricordato con grande affetto da tutti noi”.