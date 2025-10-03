Oroscopo Branko oggi, 3 ottobre 2025: Scorpione, usa la tua intensità per illuminare

Ariete Luna nel settore delle relazioni sociali sostiene l’intesa con gli altri, permettendovi maggiore empatia. In amore fate attenzione a non lasciarvi dominare da gelosie o sospetti. Sul fronte professionale approfittate dell’energia per muovervi, ma senza forzare troppo i tempi.

Toro Se siete molto concentrati sulla carriera, oggi le cose si muovono con rapidità. State attenti però al nervosismo: l’ambizione può generare tensioni. Nel fine settimana l’amore vi porta qualcosa di piacevole, quindi cominciate a pianificare momenti speciali.

Gemelli La Luna in Acquario è in buon aspetto con Sole e Mercurio, favorendo le novità e gli incontri interessanti. Le vostre idee sono brillanti, ma potreste scontrarvi con chi ha una mentalità più chiusa, specialmente sul lavoro. Evitate di esaurirvi troppo oggi.

Cancro Luna molto intuitiva, ma congiunta a Nettuno, può farvi creare fantasmi là dove non ce ne sono. In famiglia potreste sentire ansie che non hanno fondamento reale. Per contro, l’amore promette intensità: un weekend condiviso può rafforzare i legami.

Leone Desiderate un’unione emotiva profonda, e se non viene soddisfatta potete diventare insicuri. Sul lavoro, la concorrenza è forte, ma avete il sostegno di Mercurio e del Sole. Fate attenzione al fisico: non trascurate il riposo.

Vergine Giornata favorevole per dedicarvi al relax all’aria aperta, se potete: stress e preoccupazioni non sono prioritarie. L’amore è stabile e se siete single è un buon momento per guardarsi intorno con apertura.

Bilancia La Luna romantica oggi valorizza gli incontri e le relazioni. L’amore è protetto da dubbi e incertezze: date fiducia ai sentimenti. In creatività avete una spinta forte — è il momento di esprimere la vostra parte più artistica.

Scorpione Con Marte nel vostro segno avete voglia di agire, ma la Luna vi invita anche all’introspezione. Selezionate le persone con cui condividere tempo ed energie. Nuove conoscenze potrebbero rivelarsi preziose.

Sagittario Estroversi e comunicativi, vi troverete a scambiare idee e confidenze ovunque. Non dimenticate però le vostre priorità lavorative: Nettuno tende a farvi sognare, ma serve concretezza per portare avanti i progetti. In amore vi muovete tra “voglio” e “non voglio”: è il momento di chiarire.

Capricorno Le scelte professionali possono farsi incalzanti: oggi vi viene chiesto di osare, anche se non è semplice. Nel campo amoroso Marte vi rende sensuali, e non mancheranno occasioni per vivere esperienze stimolanti.

Acquario Questa Luna nel segno è potente: vi invita al cambiamento, anche se dentro o fuori di voi ci sono resistenze. Chiarite gli affari, ampliate i confini (anche internazionali), e accogliete nuove possibilità: viaggi e novità emergono.