Salerno Classica, quinto ed ultimo incontro di “San Michele in Musica” tra note e sapori
Domani, venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 20:00, al Complesso San Michele a Salerno, si terrà il quinto appuntamento di “San Michele in Musica - incontri tra note e sapori”, con il concerto “Mozart e Salieri, leggenda e verità”
Venerdì 3 ottobre 2025 – ore 20:00
Salerno – Complesso San Michele
“Il Genio e l’infinito”
Mozart e Salieri, Leggenda e verità
Costantino Catena e Ensemble Salerno Classica
Il concerto
In occasione del bicentenario della morte di Antonio Salieri, un dualismo leggendario in dialogo nella Vienna dell’epoca: Antonio Salieri e W.A. Mozart. Due concerti con Costantino Catena (testi e pianoforte) e l’Ensemble di Salerno Classica composto da:
- Francesco D’Arcangelo – violoncello
- Francesco Solombrino – violino
- Giuseppe Carrus – violino
- Paolo Di Lorenzo – viola
- Gianluigi Pennino – contrabbasso
La rassegna
La rassegna “San Michele in Musica” tra note e sapori, giunta al secondo anno, ha riscosso grandi consensi e si conferma un evento capace di rafforzare l’idea di una cultura accessibile e inclusiva, rendendo il territorio un luogo vitale e ospitale, in cui il patrimonio culturale è fattore essenziale dello sviluppo sociale e della crescita locale.
«È una manifestazione che arricchisce il tessuto culturale e sociale della città» – ha dichiarato il Presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino.
Organizzazione
L’incontro del 3 ottobre 2025 chiuderà la rassegna promossa e organizzata da Fondazione Carisal, in sinergia con:
- Complesso San Michele
- Associazione Gestione Musica (Salerno Classica)
- Ministero della Cultura
- Regione Campania
- Comune di Salerno
In collaborazione con:
- Osteria Canali
- Slow Food Salerno
- DG Experience
- Paestum Wine Fest
- Diverse aziende vinicole
Wine Party
Ad accompagnare la serata musicale, il Wine Party a cura di Sabrina Prisco e Daniele Graziano, con degustazione a base di Ceci di Cicerale (Presidio Slow Food del Cilento) e i vini delle Cantine Montresor.
Nella serata conclusiva, fra note, arte culinaria e calici d’autore, si intrecciano secoli di tradizioni e storie di nobiltà e genio creativo. A collegare pietanze e vini alle opere, l’eccellenza dei protagonisti enologici, esperti gastronomici e musicali, insieme alle leggende letterarie legate ai nomi di Mozart, Salieri e Montresor di Verona.
Protagonisti della degustazione: Spumante Brut Millesimato (Pinot Nero), Lugana DOC Satinato e Valpolicella Ripasso Superiore Capitel della Crosara.
Biglietti
Costo: € 25 (include concerto e degustazione).
Botteghino: dalle ore 19:15 il giorno del concerto.
Prevendite online: postoriservato.it
Contatti
- Email: [email protected]
