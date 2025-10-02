Salerno Classica, quinto ed ultimo incontro di “San Michele in Musica” tra note e sapori

di Redazione ZON

Venerdì 3 ottobre 2025 – ore 20:00

Salerno – Complesso San Michele

“Il Genio e l’infinito”

Mozart e Salieri, Leggenda e verità

Costantino Catena e Ensemble Salerno Classica

Il concerto

Domani, venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 20:00, al Complesso San Michele a Salerno, si terrà il quinto appuntamento di “San Michele in Musica – incontri tra note e sapori”, con il concerto “Mozart e Salieri, leggenda e verità”.

In occasione del bicentenario della morte di Antonio Salieri, un dualismo leggendario in dialogo nella Vienna dell’epoca: Antonio Salieri e W.A. Mozart. Due concerti con Costantino Catena (testi e pianoforte) e l’Ensemble di Salerno Classica composto da:

Francesco D’Arcangelo – violoncello

Francesco Solombrino – violino

Giuseppe Carrus – violino

Paolo Di Lorenzo – viola

Gianluigi Pennino – contrabbasso

La rassegna

La rassegna “San Michele in Musica” tra note e sapori, giunta al secondo anno, ha riscosso grandi consensi e si conferma un evento capace di rafforzare l’idea di una cultura accessibile e inclusiva, rendendo il territorio un luogo vitale e ospitale, in cui il patrimonio culturale è fattore essenziale dello sviluppo sociale e della crescita locale.

«È una manifestazione che arricchisce il tessuto culturale e sociale della città» – ha dichiarato il Presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino.

Organizzazione

L’incontro del 3 ottobre 2025 chiuderà la rassegna promossa e organizzata da Fondazione Carisal, in sinergia con:

Complesso San Michele

Associazione Gestione Musica (Salerno Classica)

Ministero della Cultura

Regione Campania

Comune di Salerno

In collaborazione con:

Osteria Canali

Slow Food Salerno

DG Experience

Paestum Wine Fest

Diverse aziende vinicole

Wine Party

Ad accompagnare la serata musicale, il Wine Party a cura di Sabrina Prisco e Daniele Graziano, con degustazione a base di Ceci di Cicerale (Presidio Slow Food del Cilento) e i vini delle Cantine Montresor.

Nella serata conclusiva, fra note, arte culinaria e calici d’autore, si intrecciano secoli di tradizioni e storie di nobiltà e genio creativo. A collegare pietanze e vini alle opere, l’eccellenza dei protagonisti enologici, esperti gastronomici e musicali, insieme alle leggende letterarie legate ai nomi di Mozart, Salieri e Montresor di Verona.

Protagonisti della degustazione: Spumante Brut Millesimato (Pinot Nero), Lugana DOC Satinato e Valpolicella Ripasso Superiore Capitel della Crosara.

Biglietti

Costo: € 25 (include concerto e degustazione).

Botteghino: dalle ore 19:15 il giorno del concerto.

Prevendite online: postoriservato.it

Contatti

Ufficio Stampa Fondazione Carisal

Via Bastioni, 14/16 – 84122 Salerno

Tel. 089/230611

Email: [email protected]

Sito: www.fondazionecarisal.it