Oroscopo Branko oggi, 4 novembre 2025: Sagittario, una forza della natura
Toro, Leone, Sagittario e Acquario oggi risultano più incisivi e determinati
L’oroscopo di Branko per oggi, Novembre 4 2025
Ariete
La giornata vi sorride: con Marte nel segno amico del Sagittario riaccendete slancio, carisma e desiderio d’avventura. La Luna ancora nel vostro segno amplifica l’energia. Ottimo momento per osare, viaggiare, avviare nuovi studi.
Toro
Si attenuano le tensioni: vi sentite più liberi, centrati, tornate alla concretezza. Nel pomeriggio la Luna passa nel vostro segno, portando un ulteriore senso di stabilità.
Gemelli
Comunicazione attiva grazie a Mercurio, ma occhio alle distrazioni: l’opposizione di Marte dal Sagittario richiede concentrazione. Collaborazioni interessanti in arrivo, in amore cura in più.
Cancro
Intuito e sensibilità in evidenza: riflettete sul vostro stile di vita, su ciò che vi dà energia o ve la toglie. Sul lavoro valutate eventuali collaborazioni da rivedere.
Leone
Siete al centro della scena: il cielo vi applaude, sia in amore che sul lavoro. Energia, voglia di esprimervi, forse novità in famiglia o per un progetto recente.
Vergine
Il cielo appare un po’ “movimentato”: la quadratura di Marte e l’opposizione di Saturno/Nettuno richiedono pazienza. Però nel pomeriggio la Luna in Toro porta ordine e supporto.
Bilancia
Armonia, fascino, grazia: siete in forma e le relazioni rispondono. Ottima giornata per dialogare, comunicare, “vendere” le vostre idee.
Scorpione
Tempo di consolidare: Marte si sposta nel Sagittario, focalizzando questioni pratiche, valori, economia. Voi sentite il desiderio di costruire qualcosa di solido.
Sagittario
Inizio di un ciclo: Marte entra nel vostro segno, portando energia, audacia e voglia di libertà. Nuovi orizzonti da esplorare, ma anche emozioni da rimescolare.
Capricorno
Fase più riflessiva: con Marte alle spalle, potete pianificare con strategia. Valutate situazioni in sospeso: ora avete supporto per decidere.
Acquario
Progetti e visioni al centro: Marte in Sagittario accende la voglia di cambiamento e internazionalità. Plutone nel vostro segno alimenta la trasformazione profonda.
Pesci
La vostra natura fluida vi aiuta a superare gli ostacoli: Marte opposto può portare tensione, ma la vostra intuizione vince. Buone opportunità sul lavoro, introspezione in amore.
ARTICOLO PRECEDENTE
ARTICOLO SUCCESSIVO
Procura Salerno, decreto di sequestro di 2,5 milioni di euro