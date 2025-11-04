4 Novembre 2025 - 09:30

Oroscopo Branko oggi, 4 novembre 2025: Sagittario, una forza della natura

Toro, Leone, Sagittario e Acquario oggi risultano più incisivi e determinati

L’oroscopo di Branko per oggi, Novembre 4 2025

Ariete

La giornata vi sorride: con Marte nel segno amico del Sagittario riaccendete slancio, carisma e desiderio d’avventura. La Luna ancora nel vostro segno amplifica l’energia. Ottimo momento per osare, viaggiare, avviare nuovi studi.

Toro

Si attenuano le tensioni: vi sentite più liberi, centrati, tornate alla concretezza. Nel pomeriggio la Luna passa nel vostro segno, portando un ulteriore senso di stabilità.

Gemelli

Comunicazione attiva grazie a Mercurio, ma occhio alle distrazioni: l’opposizione di Marte dal Sagittario richiede concentrazione. Collaborazioni interessanti in arrivo, in amore cura in più.

Cancro

Intuito e sensibilità in evidenza: riflettete sul vostro stile di vita, su ciò che vi dà energia o ve la toglie. Sul lavoro valutate eventuali collaborazioni da rivedere.

Leone

Siete al centro della scena: il cielo vi applaude, sia in amore che sul lavoro. Energia, voglia di esprimervi, forse novità in famiglia o per un progetto recente.

Vergine

Il cielo appare un po’ “movimentato”: la quadratura di Marte e l’opposizione di Saturno/Nettuno richiedono pazienza. Però nel pomeriggio la Luna in Toro porta ordine e supporto.

Bilancia

Armonia, fascino, grazia: siete in forma e le relazioni rispondono. Ottima giornata per dialogare, comunicare, “vendere” le vostre idee.

Scorpione

Tempo di consolidare: Marte si sposta nel Sagittario, focalizzando questioni pratiche, valori, economia. Voi sentite il desiderio di costruire qualcosa di solido.

Sagittario

Inizio di un ciclo: Marte entra nel vostro segno, portando energia, audacia e voglia di libertà. Nuovi orizzonti da esplorare, ma anche emozioni da rimescolare.

Capricorno

Fase più riflessiva: con Marte alle spalle, potete pianificare con strategia. Valutate situazioni in sospeso: ora avete supporto per decidere.

Acquario

Progetti e visioni al centro: Marte in Sagittario accende la voglia di cambiamento e internazionalità. Plutone nel vostro segno alimenta la trasformazione profonda.

Pesci

La vostra natura fluida vi aiuta a superare gli ostacoli: Marte opposto può portare tensione, ma la vostra intuizione vince. Buone opportunità sul lavoro, introspezione in amore.