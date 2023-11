Oroscopo Branko venerdì 10 Novembre 2023: Toro concentrato

Ariete Cari Ariete, dedicate attenzione alle vostre finanze e ai vostri stipendi. Mettete la vostra salute al primo posto e non mettete il vostro corpo sotto sforzo. Evitate di fare troppi sforzi e cercate un po’ di riposo e tranquillità. Ricordatevi che la vita non è solo lavoro.

Toro Cari amici del Toro, nessuna distrazione potrà scalfire la vostra concentrazione. Se state cercando qualcuno su cui fare affidamento, guardatevi intorno: troverete persone affidabili e nuovi stimoli.

Gemelli Cari Gemelli, la vostra mente è tra le nuvole e i vostri pensieri oscillano tra passato e futuro. Smettete di accontentarvi e prendete ciò che desiderate. Imparate dagli errori passati e cercate di non ripeterli. Mostrate la vostra determinazione e mettetevi all’opera.



Cancro Cari Cancro, si prevedono tensioni, soprattutto in questa giornata in cui avrete bisogno di ritrovare l’armonia. Affrontate gli ostacoli con cautela e saggezza, evitando polemiche in famiglia e in amore.

Leone Cari amici del Leone, nulla potrà scalfire le vostre certezze, quindi potete abbassare la guardia e rilassarvi. La vostra tranquillità potrebbe essere fraintesa e qualcuno potrebbe tentare di approfittarne, scambiandola per debolezza.

Vergine Cari Vergine, avete un disperato bisogno di situazioni leggere e momenti spensierati. Venite da un periodo difficile in cui non tutto è andato per il verso giusto. La vostra continua ricerca della perfezione vi rende perennemente insoddisfatti dei risultati ottenuti e della vita stessa. Alcuni difetti li vedete solo voi.

Bilancia Cari Bilancia, il cielo si mostra favorevole per nuove opportunità e incontri. I single potrebbero trovare l’anima gemella. Vivete il presente, pensate al futuro domani. Cercate di non avere aspettative troppo alte.

Scorpione Cari Scorpione, la vostra natura vi porta a essere accomodanti con chi vi circonda, per mantenere la pace. Ma non tutti meritano questa gentilezza, imparate a valutare le persone che avete di fronte perché qualcuno potrebbe approfittarne.

Sagittario Cari Sagittario, non perdete tempo con chi vuole solo rallentarvi. Andate dritti per la vostra strada senza preoccuparvi di ciò che dicono o fanno gli altri. Non sprecate tempo con chi non lo merita, approfittate invece per fare progetti per il futuro.

Capricorno Cari amici dei Capricorno, per voi ci sono molti stimoli e spunti di riflessione interessanti. Abbandonate gli obiettivi irraggiungibili e concentratevi su nuovi obiettivi. Avete già speso troppe energie senza ottenere risultati concreti.

Acquario Cari Acquario, rivedete il vostro modo di agire e affrontare le situazioni se volete ottenere qualcosa da questo periodo. Avvertite già nell’aria un cambiamento in arrivo. Approfittate delle nuove opportunità che si presenteranno.