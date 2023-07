Oroscopo Branko venerdì 7 luglio 2023: Gemelli ottimista

Ariete Cari Ariete, le relazioni sociali restano un fattore importante per il vostro presente e per il vostro futuro. Per questo motivo siete fortunati: avete sempre qualcuno disposto ad aiutarvi e a tendervi una mano.

Toro Cari Toro, cercate di avere più metodo quando si parla di questioni burocratiche. Fare tutto senza un ordine prestabilito o un criterio può rivelarsi estremamente controproducente!

Gemelli Cari Gemelli, avete tutte le carte in regola per raggiungere la meta desiderata. La professione viaggia a gonfie vele e si prospettano grandi occasioni: quindi bando alle timidezze, fatevi avanti!

Cancro Cari Cancro, in questo preciso momento siete uno dei segni più baciati dalla fortuna e non vi mancano veramente le occasioni d’oro. Tuttavia, forse sentite che vi manca qualcosa: date più spazio all’amore e ai sentimenti.

Leone Cari Leone, avete la testa piena di pensieri: evitate di fissarvi troppo su ciò che vi preoccupa e concentratevi sulle questioni pratiche. Attenzione ai parenti più piccoli se vi fanno richieste troppo impegnative.

Vergine Cari Vergine, la giornata procede in tranquillità, anche se non mancano delle belle notizie sul fronte domestico. Avete una grande energia e una buona dose di fortuna per godervi al massimo la serata.

Bilancia Cari Bilancia, state ricevendo ottimi influssi dalla stella dell’amore: ciò vi rende più inclini a momenti di forte romanticismo. Se c’è qualcuno che vi attrae in particolare, cercate di capirne bene il motivo.

Scorpione Cari Scorpione, dovete cercare di concludere la settimana lavorativa, mettendo la parola fina a degli affari che avete iniziato. Non lasciatevi distrarre da futilità che hanno poco a che vedere con ciò che dovete fare di serio.

Sagittario Cari Sagittario, aumentano in maniera significativa i vostri traffici commerciali e i lavori di stampo pratico. Potete contare su qualche guadagno in più, grazie a nuove collaborazioni potenzialmente remunerative.

Capricorno Cari Capricorno, discutere in continuazione con chi si ama non è il massimo e ogni tanto avere dei ripensamenti è legittimo. Meditate si sia il caso di prendere una pausa dal rapporto per chiarire le idee.

Acquario Cari Acquario, il grande Giove vi guarda con sguardo serio e non sempre vi spiana la strada verso ciò a cui ambite. Nonostante ciò, esso non è contro di voi: lo dimostra il fatto che quando la situazione si fa ostica, potete contare su un suo appoggio concreto.