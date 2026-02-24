Oroscopo di Branko di oggi, 24 febbraio 2026: le previsioni segno per segno 🔮✨

di Redazione ZON

Le stelle di oggi invitano a fidarsi dell’intuito ma senza perdere lucidità. La Luna accende emozioni e chiarimenti, mentre i pianeti spingono molti segni a rivedere priorità e progetti. È una giornata che può portare conferme importanti, soprattutto a chi è pronto ad affrontare ciò che è rimasto in sospeso. branko

♈ Ariete

Energia in crescita. In amore evita reazioni impulsive, nel lavoro puoi ottenere una risposta attesa.

♉ Toro

Stelle favorevoli ai sentimenti. Possibili conferme professionali, ma attenzione alle spese.

♊ Gemelli

Qualche tensione da chiarire. Meglio evitare polemiche inutili e concentrarsi sugli obiettivi concreti.

♋ Cancro

Intuito forte. Incontri interessanti per i single e novità lavorative in arrivo.

♌ Leone

Determinazione e voglia di emergere. In amore serve più dialogo, nel lavoro puoi metterti in luce.

♍ Vergine

Giornata di riflessione. È il momento giusto per riorganizzare progetti e priorità.

♎ Bilancia

Possibili decisioni importanti in ambito sentimentale. Sul lavoro serve pazienza e diplomazia.

♏ Scorpione

Passione in primo piano. Attenzione a non essere troppo impulsivo nelle scelte professionali.

♐ Sagittario

Voglia di cambiamento. Valuta bene le proposte prima di accettare nuove responsabilità.

♑ Capricorno

Impegno e responsabilità portano risultati concreti. In amore è necessario più ascolto.

♒ Acquario

Creatività e nuove idee favoriscono il lavoro. Non trascurare i sentimenti.

♓ Pesci

Sensibilità accentuata. Amore favorito e giornata positiva per chiarire malintesi.