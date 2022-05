Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 1 Giugno 2022: Pesci spaesato

Ariete La pazienza è una virtù che a volte manca ai nati del segno, è vero che in questo periodo state scalpitando per ottenere delle cose che non avete avuto lo scorso anno ma non vi arrabbiate perché oggi e domani c’è una Luna contraria. Potreste sentirvi anche piuttosto stanchi in questa giornata di mercoledì. In amore giugno concede una riconciliazione o favorisce nuovi incontri.

Toro Questo Giugno ha un potere favoloso su di voi perché Venere transita nel segno e Venere è il vostro pianeta guida per cui in questo periodo non solo siete più belli ma potreste rivelarvi al massimo della vostra passionalità. Anche se c’è stato un problema di coppia si potrà risolvere nel bene o nel male.

Gemelli Cari Gemelli nulla osta ad una grande rivoluzione che potrebbe essere davvero importante in questo periodo, non conoscete i limiti ed è giusto che sia così. Avere Marte, Saturno e il Sole in ottimo aspetto rappresenta anche la capacità di trovare un riferimento, una persona a cui dare spazio, con cui parlare. Se dovete esprimere i vostri sentimenti queste sono giornate importanti e sabato e domenica lo saranno ancora di più.

Cancro Cari nati sotto il segno del Cancro oggi inizia Giugno e in generale questo sarà un mese faticoso per il lavoro ma molto più interessante per quanto riguarda le vicende sentimentali quindi se c’è stato un problema soprattutto in amore si può superare in due modi: o andando oltre o cercando di fare pace.

Leone Cercate di mostrare le vostre armi migliori in ambito professionale, questo è un oroscopo importante per quanto riguarda le questioni di tipo pratico, invece resta un dubbio per quanto riguarda l’amore. Giugno sarà un mese che potrebbe rivelarsi risolutivo per le coppie in crisi.

Vergine Anche se all’apparenza non sembrate una persona attente alle carezze, alle coccole, siete certamente più abili nelle questioni pratiche ma non è vero che siete freddi, avete solo bisogno di vivere delle emozioni dirette. In questo periodo sentirete una grande voglia di rimettervi in gioco, c’è anche da riconciliarsi con una persona.

Bilancia Torna qualche piccola preoccupazione, voi nati del segno vivete con una sorta di spada di Damocle cose aveste l’impressione che nonostante apparentemente tutto vada bene, all’improvviso le cose potrebbero cambiare e prendere un’altra piega. Giugno aiuta a recuperare i sentimenti.

Scorpione Sfruttiamo questa giornata di mercoledì per vedere gente, per stare di più in mezzo alle persone, poi se c’è qualcosa di cui bisogna parlare, soprattutto se riguarda l’amore sarebbe meglio esprimersi entro oggi perché il fine settimana sarà un po’ spigoloso. Non mettetevi contro persone che possono diventare un problema. La giornata di oggi non è al top.

Sagittario Avete una grande voglia di rimettervi in gioco, fare delle cose belle con Giove favorevole, addirittura siete premiati se vi occupate degli altri, le amicizie in questo momento contano di più e chissà che per i cuori solitari non sia arrivato il momento di fare una scelta importante.

Capricorno Queste due giornate sono un pochino faticose e vorreste avere qualcosa in più. Oggi comunque avete una grande capacità d’azione e forse c’è un contratto a termine che sta per scadere, un accordo e non sapete se verrà rinnovato. L’importante è focalizzare le idee nel punto giusto. Non lasciatevi andare a piccole tensioni che possono anche compromettere l’amore, bisogna cercare di recuperare.

Acquario La libertà non ha prezzo, ora però se state svolgendo un’attività che comporta dei limiti e non vi lascia respirare, comporta troppe responsabilità, inevitabilmente vorrete uscire dal tunnel. Da quando Saturno è nel segno siete diventati anche un pochino intolleranti. Questa giornata rivela grandi potenzialità anche per gli incontri e le amicizie.