Oroscopo di Paolo Fox oggi, Lunedì 24 Gennaio 2022

Ariete In questo lunedì siete ancora sottoposti a questa strana posizione della Luna opposta. Cosa vuol dire, che ci sono situazioni che vanno chiarite, che ci sono dei momenti anche a livello familiare che possono portare un po’ di stress. Sappiamo che gli inizi dell’anno sono faticosi però attenzione perché questa fatica può essere anche positiva, ed esempio pensiamo a quelli che hanno una questione familiare importante da risolvere, tanti progetti da portare avanti utili per il futuro. Nei rapporti tra genitori e figli può esserci qualche dubbio!

Toro All’inizio di questa settimana dovreste fare tutto con molta calma, soprattutto lunedì. Poi è vero che martedì la Luna sarà opposta ma non sarà una giornata difficile. In realtà bisogna mettere a posto tante questioni di carattere economico e c’è un po’ di stanchezza fisica, però la cosa che ci piace di questo cielo è la vostra proverbiale capacità di recupero che non manca anche in questo momento. In amore dovete mettercela tutta per sfruttare Venere e Marte favorevoli!

Gemelli Questo è un momento in cui è importante mantenere i nervi saldi perché tutte le situazioni che nascono ora possono portare lontano! Cosa abbiamo in questo cielo? Qualche difficoltà economica! Forse ultimamente siete stati costretti a fare una cosa che non avreste mai fatto, però l’importante è ritrovare il sorriso. Se c’è una cosa che vi aiuta a portare avanti i vostri è proprio questo innato ottimismo che ogni tanto bisogna riscoprire. Fase neutrale per i sentimenti!

Cancro Abbiamo spiegato più volte che in questo inizio di 2022 vi trovate a dover fare i conti con qualche tensione, con qualche momento di tensione, con qualche momento di difficoltà, con qualche indecisione. Ecco perché anche in questo lunedì bisogna evitare di pensare al passato. E’ vero che voi adorate le novità però in qualche modo vorreste portare avanti tutto quello che avete fatto ultimamente. Quello che si farà ora sarà ancora più importante a breve. Quindi, non mettete freni alla vostra ambizione e cercate di eliminare dalla vostra vita qualche ricordo spiacevole, soprattutto se riguarda l’amore. Potrete definirla una fase di isolamento ma anche di crescita!

Leone In questo inizio di settimana ci sono dei piccoli dubbi da risolvere. Il consiglio che dobbiamo darvi, almeno fino a mercoledì, è quello di non mettere troppa carne al fuoco. In realtà quello che state vivendo adesso è un momento di grande stanchezza; martedì e mercoledì saranno due giornate che possono anche portare piccoli conflitti ma non crediamo tanto nel modo in cui portate dinanzi agli altri ma è probabile che ci sia proprio un affaticamento riguardante il lavoro, alcune indecisioni che riguardano la vita pratica. Un po’ di attenzione dovrà essere riposta anche nelle questioni economiche.

Vergine Giornate importanti! Ricordiamo che tra fine Gennaio e inizio Febbraio avremo un Oroscopo davvero molto importante, con decisioni che possono essere radicali. E’ chiaro che stiamo vivendo tutti un periodo complicato, quindi bisogna capire che questo slancio del cielo deve essere in qualche modo gestito con attenzione ma soprattutto inquadrato in un periodo faticoso per tutti. In ogni modo, è proprio nei momenti più faticosi che riuscite a trovare una via d’uscita grazie alla vostra capacità d’azione. Buon Oroscopo per i sentimenti!

Bilancia Avete iniziato quest’anno con piccoli tormenti. Lo sappiamo che ci ripetiamo però è anche vero che queste quadrature, queste tensioni planetarie sono nel vostro cielo da diverso tempo. E se vi dicessimo che ora va tutto bene, che ci sono grandi amori e novità; probabilmente ci direste che non è così! Più che altro state cercando di rivedere il vostro modo di essere e soprattutto di gestire la vostra vita privata con un atteggiamento a volte anche piuttosto refrattario nei confronti di tutte quelle persone che pensate vi abbiano dato fastidio in passato. Insomma, è una fase di revisione che può costare anche qualche indecisione di troppo!

Scorpione Potete far presa su voi stessi, c’è un grande fascino! Questo di lunedì è un cielo che può regalare qualcosa di più, però tra martedì e mercoledì avremo una situazione di forte tensione. Lo diciamo in anticipo perché la Luna sarà nel vostro segno ma proprio per questo motivo potrebbe tornare a farsi viva un po’ di amarezza. E soprattutto, se ci sono persone che non pensate siano dalla vostra parte potreste davvero dire cosa pensate di loro. In realtà in questi giorni serve prudenza soprattutto nei rapporti sentimentali!

Sagittario State vivendo un momento di grande operosità. Inoltre, questa sarà una settimana molto forte sotto tanti punti di vista. E’ un bell’oroscopo perché sappiamo che voi non vi arrendete mai, sappiamo che andate sempre avanti! E giornate come quelle di giovedì e venerdì potrebbero veramente regalare grandi emozioni! Non bisogna sottovalutare l’amore. Possibile anche qualche piccola entrata a livello economico. Quindi, inizia a sbloccarsi qualcosa. Se una certa situazione non da il massimo voi continuate e andate avanti perché a Maggio ci sarà un grande recupero.

Capricorno In questo lunedì c’è un po’ di stordimento, un po’ di nervosismo. C’è da dire che state facendo tante cose ma tutta la settimana è dalla vostra parte. Con un Oroscopo così importante è difficile sbagliare; Marte, Venere e Mercurio nel vostro segno! Questa flotta di pianeti sarà attiva tra fine Gennaio e inizio Febbraio. Quindi, mai come in questo periodo avrete l’opportunità di vincere una sfida, di fare scelte che riguardano anche l’amore.

Acquario Questo è un lunedì interessante perché la Luna è favorevole ma dobbiamo dire che questo inizio di settimana pone molti dubbi. Molti di voi si pongono molti interrogativi e non sanno cosa fare: si trovano in una condizione che per quanto riguarda il lavoro e l’amore può essere davvero conflittuale, soprattutto perché non è facile fare certe scelte e in certi momenti ci si sente davvero fuori gioco. In ogni modo restate molto creativi, e quindi tutto quello che ha a che fare con la vita professionale e con lo studio è certamente beneficiato da buone stelle. Visto che il Sole è nel segno, vi consigliamo di fare sfoggio del vostro fascino!