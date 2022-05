Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 4 Maggio 2022: Acquario confuso

Ariete Le stelle dell’Ariete premiano e vorremmo ricordare che in questo momento gli Ariete hanno ragione su tutto. Avete una qualità che gli altri considerano un difetto e cioè quella di dire esattamente le cose per quelle che sono, senza filtri e dover compiacere per forza le persone che vi stanno attorno. Quante amicizie avete ottenuto con questo atteggiamento molti amici ma anche nemici, la cosa bella di questo cielo è che sarà ancora più forte della prossima settimana e la presenza di questa grande volontà e coscienza interiore, permetterà di fare scelte in prima persona, non dovete chiedere nulla a nessuno. I sentimenti possono spingersi oltre.

Toro C’è in vista qualche situazione che riguarda denaro quindi se dovete organizzare un evento, se dovete programmare qualcosa di importante entro l’estate muovetevi, dovete contare però i soldi che restano! Questa è una giornata buona, ci sono stati momenti un po’ pesanti qualche settimana fa anche in casa o famiglia, ma dobbiamo dire che il peggio è passato e tra l’altro dal punto di vista lavorativo anche se c’è stato un blocco o una sorta di revisione totale della vostra vita, adesso si riparte. Vi toglierete una piccola soddisfazione in questi giorni.

Gemelli Vorremmo che il vostro segno in questo mercoledì cedesse al proprio istinto e si rilassasse, se non si può avere una cosa adesso la si avrà dalla prossima settimana. In questi giorni capite che non è il caso di fare troppo, anche perché vi sentite piuttosto affaticati. Di punto in bianco dal 10 in poi si apriranno prospettive, comunque se ci sono delle persone che vi dovevano dare risposte quantomeno si faranno vive, è molto importante adesso riscoprire il valore dei sentimenti, Venere è tornata attiva e tutto quello che avete fatto ha comportato una variazione profonda del vostro modo di vivere e sentire anche in amore, per certe coppie non sarebbe male una pausa di riflessione.

Cancro Questa giornata di mercoledì annuncia un piccolo evento, una novità. Potrebbe anche portare una sorta di emozioni in più, state vivendo una fase di profonda trasformazione, anche a livello intimo e spirituale e quindi siete alla ricerca di un equilibrio che probabilmente avete perso di recente. Avete capito che per essere sereni non dovete dipendere per forza da qualcuno in amore. Chi vi ha fatto soffrire non avrà spazio nella vostra vita!

Leone Al Leone piacciono le sfide e le competizioni della vita sono importanti! Le sfide devono però essere sane e non si devono manifestare tentando di copiare qualcuno per superarlo ma facendo qualcosa di diverso per migliorare, voi che siete una persona intelligente e ambiziosa adesso potrete fare meglio di chi vi ha preceduto e dare il benservito a chi nel passato è stato anche contro di voi, da questa settimana si può anche iniziare a parlare di amore. C’è chi vuole ripartire da zero in estate, il Leone avrà molte occasioni.

Vergine Giove è ancora opposto ma solo per pochi giorni! Venere vi ha liberato di un peso, ci chiediamo se sia accaduto qualcosa di strano nel corso delle ultime quattro settimane, perché vi abbiamo parlato di stanchezza e spossatezza fisica ma questi disturbi potrebbero essere non solo legati al tono fisico ma anche alla vita privata, quindi se una storia d’amore pur essendo importante non vi ha dato sicurezza, o gli altri prendono più che dare, c’è da riequilibrare un discorso.

Bilancia Questo particolare mese di Maggio non dovrebbe mettere a repentaglio le proprie sicurezze. Se per esempio avete un amore importante ma c’è una svista, vi piace un’altra persona, attenti a buttare tutto all’aria. Così anche per il lavoro, a meno che non ci sia stato un fermo come spiegato più volte negli ultimi tre mesi, bisogna continuare a fare ciò che si faceva prima, in caso di fermo bisogna avere pazienza. Dalla prossima settimana tutti gli scontri diventano molto pesanti e quindi chiediamo alla Bilancia di mediare e chiudere contenziosi.

Scorpione Da questa giornata di mercoledì potrete contare su buone stelle che tra l’altro possono anche infiammare il desiderio tra giovedì e venerdì e anche sabato! Da domani avremo una Luna molto importante, se già c’è una storia che vi piace, una persona che vi convince l’unica cosa che non dovete fare è allontanarla dalla vostra vita, questo è il momento migliore per riscattare un sentimento senza averne paura. Spesso la vostra diffidenza vi penalizza e vi causa qualche problema, dovete cercare di essere più ottimisti!

Sagittario Anche in queste giornate pesanti bisogna andare avanti e sappiamo che molti forse non sono convinti che dalla prossima settimana gradualmente e giorno dopo giorno le cose si rimetteranno in moto. Sono forse più serene le persone che già sanno di progetti in partenza verso metà Maggio. Sentirsi delusi e frenati è possibile ma il riscatto è dietro l’angolo.

Capricorno Abbiamo qui un cielo che invita alla pazienza soprattutto in amore, diciamo questo perché le giornate da questo mercoledì almeno fino a sabato potrebbero essere un po’ inconcludenti, oggi siete ancora forti però ci sarà da questa sera fino a sabato una sorta di intolleranza che cresce, preparatevi perché entro sabato qualcuno vi chiederà che cosa abete fatto, perché non parlate? Non lasciate il certo per l’incerto e questo vale per tutti i settori della vostra vita.

Acquario Questa giornata ha la Luna favorevole, può dare qualche risposta! Darvi 3 stelle su 5 è giusto perché c’è ancora confusione nella vostra vita. Per molti Acquario la sensazione di malessere è così forte da creare ogni tanto dei piccoli malintesi o malesseri. Cercate di allontanarvi oggi da chi vuole sollevare un polverone per nulla.