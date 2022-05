Villarreal-Liverpool, le probabili formazioni del match

Questa sera andrà in scena il primo dei due ritorni di semifinali di Champions League. In terra iberica il Villarreal è pronto a giocarsi le sue chance per rimontare la gara di andata persa ad Anfield. Sotto di due gol, il sottomarino giallo dovrà dare fondo a tutte le sue energie per strappare la qualificazione alla finale di Parigi.

Discorso opposto per il Liverpool di Klopp. In casa i Reds sono riusciti ad imporsi per 2-0 sugli spagnoli, per questo avranno modo di gestire i tempi di gioco del match a loro piacimento. Unico assente per gli inglesi sarà Firmino, fermato ai box e rimpiazzato in campo da un sempre più convincente Luis Diaz. In caso di passaggio del turno, la gara di Parigi potrebbe essere la terza fase finale conquistata delle ultime cinque edizioni della UEFA Champions League.

Le probabili formazioni

QUI VILLARREAL – Emery prova il tutto per tutto per ribaltare il risultato dell’andata. In porta Rulli verrà sorretto da Albiol e Pau Torres, mentre Foyth ed Estupinan agiranno come terzini. A centrocampo capitan Parejo sarà affiancato da Capoue, con il nigeriano Chukwueze e Padraza sugli esterni. Lo Celso inizierà la partita giocando praticamente da seconda punta, a supporto di Gerard Moreno.

QUI LIVERPOOL – I Reds scelgono di continuare a praticare il loro gioco anche con il doppio vantaggio dell’andata. In porta Alisson sarà protetto dal solito Van Dijk e Konaté, affiancati sulle fasce da Alexander-Arnold e Robertson. Centrocampo a tre con Fabinho mediano accompagnato da Henderson e Thiago Alcantara finalmente recuperato al 100%. Solito tridente pesante davanti, con Salah, Mané e Luis Diaz, con Firmino fermo ai box.

VILLARREAL (4-4-1-1): Rulli; Foyth, Albiol, P. Torres, Estupinan; Chukwueze, Dani Parejo, Capoue, Padraza; Lo Celso; G. Moreno. Allenatore: Unai Emery

A disposizione: Asenjo, Filip Jorgensen, Mandi, Mario Gaspar, Aurier, Trigueros, Iborra, Moi Gomez, Coquelin, Danjuma, Paco Alcacer, Dia.

Indisponibili: Alberto Moreno, Yeremy Pino. Squalificati: -. Diffidati: -.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander A., Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, T. Alcantara; Salah, Mané, Luis Diaz. Allenatore: Jurgen Klopp

A disposizione: Adrian, Kelleher, Tsimikas, Joe Gomez, Matip, Rhys Williams, Milner, Keita, Oxlade-Chamberlain, Minamino,Diogo Jota, Origi.

Indisponibili: Firmino. Squalificati: -. Diffidati: -.

ARBITRO: Makkelie (Olanda)