Oroscopo di Paolo Fox Martedì 7 Giugno 2022: Acquario stanco

Ariete Se ci sono stati momenti un po’ fastidiosi nel corso delle ultime ore, si può dire che adesso la pagina dell’amore sarà scritta a caratteri rosso fuoco. E per quanto riguarda le vicende di lavoro che nonostante la fatica sia ancora in corso, a breve arriveranno successi. Chi ha iniziato da poco un’impresa è dubbioso ma alla fine arriveranno ricompense. Bisogna lottare per ottenere.

Toro Dovete riflettere su una questione che riguarda la casa, anche su una spesa in più. Il consiglio è quello di rimandare qualsiasi situazione spinosa almeno di 24 ore. I nuovi progetti di lavoro sono importanti anche se sono seguiti con molta diffidenza. Per quelli più giovani un amore sarà trovato o quantomeno frequentato entro pochi mesi. Venere è favorevole al vostro segno.

Gemelli Continua questa ondata favorevole che coinvolgerà, trasporterà lontano e vi aiuterà anche Giove che da tempo è a vostro favore. Questo è un cielo fertile per le coppie che vogliono fare progetti ma anche per i cuori solitari, quelli che da anni non trovano l’amore: se non vi chiudete in casa potrete scoprire che il cuore può battere forte. C’è anche la possibilità di togliersi un peso di dosso.

Cancro Questo momento è di recupero per tutti quelli che vogliono ritrovare un buon equilibrio. Ma va ricordati che moltissimi sono reduci da attimi di grande stanchezza e polemica, molti dissidi sono stati sollevati da voi in prima persona. C’è anche chi minaccia di lasciare una situazione di lavoro oppure vorrebbe un miglioramento. Questo mese mette le coppie formate da poco di fronte a grandi responsabilità.

Leone È tempo di cambiamenti. Abbiamo una situazione astrologica migliore anche per quanto riguarda la vita sentimentale. Se avete una crisi potete anche decidere di parlare chiaro. Se invece volete qualche novità vi contatterà una persona legata al passato. E’ difficile restare fermi in questo Giugno, al punto che alcuni dovranno cambiare lavoro entro la fine del mese o pensare ad un progetto.

Vergine Avete bisogno di un briciolo di incoraggiamento in più. E’ il periodo migliore anche per fare richieste di lavoro o di studio. Qualcuno ha in mente un progetto importante, forse anche una grande crescita personale. Solo nelle ultime settimane c’è stata fatica ma perché state lavorando al meglio per costruire un futuro importante.

Bilancia Questo è un periodo che mette in luce quelle che sono le carenze di un rapporto sentimentale, non ci saranno grandi problemi ma per vari motivi qualcuno nel legame sarà meno disponibile. Nei casi più gravi questo mese potrebbe provocare anche un allontanamento.

Scorpione Con tutte le novità e i problemi di lavoro che state vivendo da parecchio tempo, è normale che si perdano le staffe. Dal punto di vista lavorativo, gradualmente andiamo verso un futuro di successo ma c’è anche qualcuno che deve difendersi da certi attacchi. Periodo interessante per i sentimenti.

Sagittario Non manca la volontà in un periodo in cui siete pronti ad amare. Se fino ad ora il problema vero è stato il lavoro, adesso questo passa in secondo piano perché evidentemente torna un amore. Sentite forte l’esigenza di amare e questo di giugno sarà un mese propizio in questo senso. Cambiamenti inevitabili entro la fine dell’anno.

Capricorno La priorità è sicuramente il lavoro, forse anche perché avete in mente un progetto per un casa o per un ufficio. I più giovani potrebbero pensare di andare a lavorare altrove, di trasferirsi, di viaggiare, ma anche di pensare a nuovi lavori. Adesso dovete solamente stare attenti all’amore.

Acquario È il cielo più intrigante dell’anno e anche il più stancante. Quelli che hanno iniziato da poco una attività in proprio, avranno notato mille problemi e se c’è una disputa cercate di avere pazienza. Per fortuna in amore la fantasia premia e avremo alcune giornate di riferimento in questo senso.