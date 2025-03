Oroscopo di Paolo Fox del 14 Marzo 2025: Leone, tempo di decisioni importanti

Se una relazione non funziona, è meglio guardare avanti. Venere contraria può portare dubbi. La vostra perseveranza nel lavoro sarà presto premiata con riconoscimenti.

Un periodo di grande energia grazie alla Luna nel segno. Affrontate temi importanti e non sottovalutate nuove relazioni o novità. Sul lavoro, state sviluppando un progetto, ma le tensioni recenti potrebbero non svanire immediatamente.

Bilancia

Giove favorevole porta fortuna e nuove opportunità lavorative. Le coppie potrebbero affrontare difficoltà nel vedersi, e i separati potrebbero non sentirsi pronti per nuove relazioni. Il weekend potrebbe portare tensioni in amore; cercate di essere comprensivi.