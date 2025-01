Oroscopo di Paolo Fox di sabato 1 febbraio 2025: Leone, progetti ambiziosi

Ariete Dopo un gennaio impegnativo, febbraio porta soddisfazioni professionali. Tuttavia, alcune giornate potrebbero risultare stressanti. Approfittate del favore di Giove nei prossimi mesi e affrontate eventuali questioni finanziarie in sospeso. In amore, le stelle sono dalla vostra parte; le relazioni appena nate hanno buone prospettive di durata. Prestate attenzione ai momenti di tensione.

Toro Le stelle sono favorevoli, con Saturno e Giove che proteggono le finanze. È il momento di essere intraprendenti e considerare cambiamenti di rotta se necessario. Buone notizie sono in arrivo. Venere favorisce nuovi legami; anche gli incontri occasionali possono lasciare un segno profondo. Periodo utile per ritrovare energia e benessere.

Gemelli Febbraio segna un periodo di recupero, con Mercurio in posizione favorevole. Alcuni potrebbero pensare a un cambiamento lavorativo, influenzati da Urano. Le relazioni amorose sono in fase di miglioramento, grazie a un transito positivo di Venere. Interessante anche il recupero psicofisico.

Cancro Le vostre idee ricevono una spinta grazie a stelle favorevoli. Il Sole sostiene le azioni dirette, rendendo questo un momento ideale per avanzare proposte. Le relazioni di lunga data restano solide, e l’amore è favorito dalla presenza di Venere. Numerosi pianeti sono dalla vostra parte.

Leone Febbraio vi permette di delineare meglio progetti ambiziosi. Potete farvi valere, soprattutto se desiderate vincere una sfida personale. Attenzione a Mercurio in opposizione nelle prime due settimane del mese. Con questo cielo possono nascere incontri positivi, e c’è chi supera una crisi. Il vostro fascino è in aumento, permettendovi di recuperare tranquillità.

Vergine La Luna in opposizione potrebbe rendervi più deboli e fragili fisicamente. È importante curare la forma fisica, soprattutto se gennaio è stato stressante. Una Venere particolare ha caratterizzato le ultime settimane; sperate di avere al vostro fianco una persona comprensiva. Dal 4 febbraio, con Venere non più opposta, gestirete meglio alcune situazioni scomode.

Bilancia Febbraio e marzo saranno mesi di conferme e grandi traguardi. Siete frenetici, forse impegnati in studi o preparazioni per esami o concorsi. In questo momento, potreste essere un po’ freddi in amore, concentrati su altre questioni. Cercate di affrontare le prove della vita con più leggerezza.

Scorpione Con una bella Venere e un’ottima Luna a supporto, è utile fare verifiche su questioni legali o compravendite. La dissonanza di Mercurio potrebbe comportare alcune spese extra per casa o auto. La seconda parte di febbraio sarà migliore della prima; mantenete l’ottimismo.

Sagittario Se avete in mente un viaggio o un’avventura, questo potrebbe essere il momento giusto per pianificarlo. In ambito professionale, un’opportunità interessante potrebbe presentarsi; non abbiate paura di rischiare e mettervi in gioco. La vostra curiosità vi guiderà, ma riflettete prima di prendere decisioni importanti.

Capricorno Sarete molto concentrati su obiettivi concreti, specialmente sul lavoro. La vostra determinazione vi aiuterà a superare gli ostacoli, ma evitate di esagerare con la fatica. In amore, date spazio ai sentimenti e non limitatevi a risolvere problemi pratici. Mostrate il vostro lato affettuoso e comprensivo.

Acquario La vostra mente è particolarmente lucida, con molte idee originali da condividere. Potreste sentirvi ispirati a imparare qualcosa di nuovo o a connettervi con persone affini. In ambito professionale, potrebbero emergere occasioni inaspettate per brillare. Siate aperti alle novità e sfruttate la vostra naturale curiosità.