Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 16 Novembre 2022: Ariete agitato

Ariete Una settimana che crea più agitazione che altro, ci vuole un po’ di tranquillità. Certo, si fa presto a suggerire di prendere le cose con calma e ci mettiamo nei panni di tutti i nati Ariete che stanno affrontando problematiche importanti, pensiamo anche a chi sta aspettando una risposta che riguarda una causa o questione contrattuale o è uscito da una competizione irritandosi molto, c’è chi è in ansia perché non sa se un contratto sarà rinnovato o no.

Toro Questa giornata del 16 è importante, chiaro che se ci sono forti dispute, recenti complicazioni, o se ci sono state accuse non è che dall’oggi al domani tutto si dimentica e qualche conseguenza sembra accettata però si inizia ad intravedere un futuro più tranquilli. Ora trovate una soluzione a tutto, anche se ci sono state delle dispute.

Gemelli Sappiamo come siete fatti, quando c’è qualcosa che non va o ci sono tensioni da affrontare diventate un po’ dispettosi o comunque iniziate a pensare che siano tutti contro di voi. Aspettate un pochino prima di fare scelte che potrebbero rivelarsi un po’ troppo impetuose. Questa giornata di mercoledì funziona e abbiamo una Luna favorevole.

Cancro Questo è un cielo di lento e graduale recupero, l’unico rischio è quello di innamorarsi di persone che non ci stanno, lontane o legate, o di vivere emozioni un po’ troppo virtuali. Bisogna scendere a patti con la realtà, è importante sempre in questo periodo ritrovare serenità e crediamo che ciò sia possibile, tra l’altro l’amore che ha riservato momenti complicati nel mese di Ottobre ora va meglio.

Leone Abbiamo una Luna favorevole ma questa giornata è sotto pressione. Ricordiamo che queste prime due settimane del mese sono state agitate e quindi sarà solo lentamente che si riuscirà a ritrovare un buon equilibrio.

Vergine Da questa giornata fino al 30 è importante agire con prudenza. Il nato sotto questo segno genericamente è piuttosto schivo e prima di fare una scelta importante ci pensa anche troppo, ma nelle prossime due settimane anche i più perseverante e pazienti potranno andare in escandescenze, soprattutto se a fronte di un impegno costante non ci sono risultati concreti.

Bilancia E’ un cielo interessante anche se ancora non così trasparente per quanto riguarda le relazioni. C’è infatti ancora un po’ di tensione e nervosismo, colpa probabilmente di questo passato che ha comportato difficoltà. Questa giornata riesce a dare un messaggio di speranza in più perché Venere inizia un transito bello e poi via via che arriveremo al fine settimana le cose andranno meglio.

Scorpione Luna contraria, questo vuol dire che al mattino potreste risentire di un po’ di stanchezza. Forse le tensioni sono tante, c’è anche chi dorme poco o male ma ripetiamo ancora che c’è una grande crescita in vista e una situazione di grande fervore in questo cielo. L’esperienza che avete vissuto da poco e che vivrete nel corso dei prossimi giorni permetterete di rafforzare la vostra personalità e di farvi vivere in un mondo più tranquillo.

Sagittario Festeggiamo l’ingresso di Venere nel segno, questo in generale aiuta a ottenere sensi, porta un maggiore fascino e capacità di attenzione, nei tuoi occhi ci sarà più serenità! Venere rappresenta anche il modo in cui ci presentiamo, quindi è molto probabile che già da questa settimana alcuni rapporti di lavoro migliorino e che ci sia una maggiore visibilità.

Capricorno Ci avviciniamo ad una seconda parte del mese interessante, bisogna avere il coraggio di portare avanti nuove situazioni senza esitazione. Sole favorevole, Venere attiva tra poche settimane, in questo periodo è importante per costruire un futuro di successo, e anche se sarete criticati per il vostro modo di fare intransigente non dovete cambiare, magari solo cercare di essere più diplomatici.

Acquario Si fa fatica con la Luna in opposizione, non possiamo dire che questo sia un cielo libero da preoccupazioni e dobbiamo sempre pensare a quello che è successo negli ultimi quattordici giorni. Preoccupazioni non sono mancate, questioni di lavoro o piccoli problemi di tipo economico o burocratico sono da affrontare.