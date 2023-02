Oroscopo Paolo Fox Venerdì 3 febbraio 2023: Vergine energico

Ariete Avete la Luna dissonante ma niente paura perché si recupera già dalle ore pomeridiane. La primavera sarà fondamentale per una svolta lavorativa. Non mollate proprio ora. Sarebbe davvero un peccato. Osate di più e non mancheranno i grandi risultati.

Toro Venere è con voi quindi lasciatevi andare alle emozioni. Sul lavoro cercate di organizzare meglio il lavoro e non fate troppe cose insieme.

Gemelli Per l’amore questa giornata porta a una verifica della stabilità delle relazioni. Sul lavoro siate pazienti perché presto le cose cambieranno in meglio. Vedrete che presto arriveranno grandi risultati. Insomma abbiate solo un po’ di pazienza e presto non mancheranno le sorprese e le soddisfazioni.

Cancro Bene per i nuovi incontri mentre chi è già in coppia dovrebbe chiarire le cose adesso. Sul lavoro c’è aria di cambiamento. È arrivata l’ora di voltare pagina. Dovete in primo piano volerlo ed agire sulla vostra mente.

Leone Con questa bella luna potrete superare tutti i problemi d’amore dell’ultimo periodo. Sul lavoro è arrivato il momento di buttarsi i problemi alle spalle anche se c’è ancora qualche dubbio sui soldi.

Vergine Il cielo favorisce i nuovi rapporti quindi lasciatevi andare alle emozioni. Sul lavoro siete pieni di energia. Dimostrate a tutti di che pasta siete fatti e otterrete grandi risultati. Nulla vi può fermare.

Bilancia È arrivato il momento di cercare soluzioni in amore perché c’è qualcosa che non va. Sul lavoro è arrivato il momento di ripartire da zero e da marzo ci saranno grandi occasioni. Saprete coglierle al volo? Sta a voi dare il massimo, non basta l’aiuto delle stelle se poi non c’è il vostro reale impegno.

Scorpione Tutti gli amori che nascono adesso si riveleranno importanti. Giove è favorevole e aiuta sia in amore che sul lavoro.

Sagittario Attenzione perché avete la Luna contraria quindi potrebbe esserci qualche battibecco d’amore. Sul lavoro bisogna risolvere diverse questioni finanziarie.

Capricorno La Luna è dalla vostra parte quindi bene per questa giornata che promette grandi cose. Sul lavoro è un momento così così ma presto andrà meglio. Dovete dimostrare di che pasta siete fatti e osare più, non rimanete ancorati alla vostra comfort zone.

Acquario Le stelle sottolineano che c’è qualcosa che non va in amore. Sul lavoro possibili discussioni in arrivo ma cercate di gestire tutto al meglio.