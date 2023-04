Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 19 Aprile 2023: Scorpione agitato

Per tutti quelli che aspettano una notizia è probabile che ci sia una buona novità entro domani. Opportunità in vista.

Cielo romantico per chi vuole trovare un amore. Ovviamente bisogna uscire di casa per ottenere il favore delle stelle.

Le decisioni in questa giornata sono protette dalle stelle, che sono utili anche per effettuare importanti transazioni.

Il contatto con la natura ti fa stare meglio: e allora non esitare, programma uno spostamento, un viaggio.

Entro domani puoi ricevere una buona risposta. Novità anche in amore.

Acquario

Sei sottoposto a tensioni, sei in attesa di risposte importanti che non arrivano. Inoltre ci sono troppe spese in questi giorni.