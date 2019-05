Ospite a Vieni da Me l’attore Enrico Lo Verso: il ricordo di Lucio Dalla

Enrico Lo Verso è stato ospite questo pomeriggio a Vieni da me da Caterina Balivo; la rivelazione a Ballando con le Stelle e il ricordo di Lucio Dalla

Enrico Lo Verso questo pomeriggio è stato ospite per la cassettiera dei ricordi al programma Vieni da Me, condotto da Caterina Balivo. Tra una chiacchiera e l’altra Lo Verso ha parlato di se, della sua carriera da attore di successo, di Lucio Dalla e della sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

Lo Verso infatti è uno dei concorrenti rimasti in gara al noto programma di Rai1: accompagnato dalla professionista Samantha Togni è una delle rivelazioni di questa edizione. Serata dopo serata è migliorato sempre di più e anche quando ha rischiato di uscire, il televoto lo ha salvato. A tal proposito ha detto: “Per gran parte della giuria noi in Semifinale non dovevamo esserci“.

Proprio dalla giuria Lo Verso è stato attaccato duramente perché secondo il loro giudizio non emoziona quando balla. Lui più volte non è rimasto turbato da tali critiche, perché si è definito una persona calma e a cui piace ascoltare. Queste le sue parole sulla questione: “Secondo me Selvaggia Lucarelli ha un meccanismo che non condivido, cercare il chiasso. Perché bisogna mettersi a fare piazzate in un gioco, per un gioco? Ho litigato anche io, ma non bisogna alzare la voce, solo colpire il bersaglio.”

Durante l’intervista con la Balivo, Enrico ha parlato anche del suo problema con gli specchi. Ha una forte repulsione verso il suo riflesso e non riesce a guardarsi, nemmeno la mattina a casa sua. Altro suo “piccolo” problema è il non avere premi a casa, pur avendone vinti tanti: “Non ho i premi a casa perché non sono mai là dove dovrei essere quindi quando ci sono state le assegnazioni dei vari premi io non c’ero mai. Una volta dovevano consegnarmi un premio, ma io ero al cinema a vedere il Grande Gatsby, mi è successo anche con il Golden Globe”, ha detto.

Il ricordo di Lucio Dalla

Altro importante cassetto aperto è quello su Lucio Dalla e la profonda amicizia che li ha sempre legati. Non si sentivano spesso, ma si volevano bene. Un rammarico Enrico ce l’ha: quello di non averlo visto per un’ultima volta. Poco prima che il noto cantante ci lasciasse, ha raccontato Enrico, si era recato a un suo concerto in Sicilia per fargli una sorpresa. Tra una cosa e l’altra quella sera non riuscirono a salutarsi e dopo non c’è più stata l’occasione.