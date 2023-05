“Ossessione” di Luchino Visconti sarà oggetto di una mostra

di Filomena Volpe

“Ossessione” (1943) è un film del celebre regista Luchino Visconti. Ispirato a “Il postino suona sempre due volte”, romanzo dello scrittore James M. Cain, sarà oggetto di un mostra che verrà allestita a Ferrara, città nella quale è stato girato il lungometraggio. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

“Ossessione” di Luchino Visconti: da chi sarà curata la mostra?

La mostra è prodotta da Ferrara La Città del Cinema, curata da Luca Siano e realizzata in collaborazione con Cinecittà Luce.

Dove verrà allestita?

La mostra sarà allestita negli spazi del Consorzio Factory Grisù e sarà sostenuta dal Comune di Ferrara, da Bper Banca e sarà patrocinata dalla Provincia di Ferrara, dalla Regione Emilia-Romagna, dall’Istituto di storia contemporanea di Ferrara e dal Parco del Delta del Po.

Cosa sarà possibile ammirare?

Saranno esposti manifesti, locandine, riviste dell’epoca e foto.

Le parole dell’ideatore Stefano Murori

“Si tratta della prima mostra cinematografica permanente in Emilia-Romagna. Per la prima volta si potrà ammirare l’intero corredo pubblicitario realizzato per Ossessione. In parete ci saranno solo copie autentiche, nessuna ristampa”– spiega Stefano Muroni, ideatore della mostra e presidente di Ferrara La Città del Cinema.

Luchino Visconti- Filmografia