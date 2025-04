Pagani, furto notturno in un centro commerciale: rubati tablet e smartphone

di Redazione ZON

Colpo nella notte a Pagani, presso il punto vendita Expert situato all’interno del centro commerciale Pegaso in via De Gasperi. Una banda di ladri è riuscita a introdursi nel negozio forzando un ingresso secondario e ha portato via diversi tablet e telefoni cellulari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Il furto sarebbe avvenuto nelle prime ore del mattino, poco prima dell’alba. Al momento, sono in corso gli accertamenti attraverso l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.

Fonte: SalernoToday