Al “Tardini”, Parma-Verona termina 0-1: decide una rete di Lazovic al 10′ del primo tempo; i ducali recriminano per la traversa colpita da Gervinho

Una vittoria fondamentale. Al “Tardini“, Parma-Verona termina 1-0 per la squadra allenata da Ivan Juric. A decidere il match è la rete segnata da Darko Lazovic al 10′.

Il serbo segna praticamente al primo tiro in porta del match, tirando fuori un jolly dalla distanza che supera Sepe. I ducali di Roberto D’Aversa, forte rimaneggiati (soltanto 14 giocatori di movimento a disposizione, compresi due Primavera), nella prima frazione di gioco, faticano a creare grandi pericoli dalle parti di Silvestri.

Nella ripresa, Gervinho sfiora l’1-1 ma la traversa nega la gioia del gol all’ivoriano. Il Verona non chiude la partita in contropiede e Silvestri viene chiamato a salvare il risultato sulle conclusioni di Darmian e Dermaku. Nel finale di gara, il Parma cerca l’assalto decisivo per trovare l’1-1 ma la difesa scaligera regge e porta a casa tre punti fondamentali.

Il primo anticipo della decima giornata di campionato si chiude dunque sull’1-0 per i ragazzi di Ivan Juric. Con questo successo, il Verona sale a quota 12 punti in classifica, entrando nella parte ‘sinistra’ della classifica. Invece il Parma perde l’occasione di dare ‘fastidio’ in zona Europa e resta a 13.

Leggi anche