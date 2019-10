Inter-Parma finisce 2-2: Candreva la apre, Karamoh e Gervinho la ribaltano poi Lukaku salva i suoi. Grande occasione persa per la squadra di Conte di andare a +1 sulla Juve

Inter-Parma poteva essere la partita del sorpasso alla Juventus si è trasformata in una gara di rimpianti per l’Inter. La squadra di Conte anche se in affanno riesce ad andare in vantaggio ma il Parma, con l’ex Karamoh, sfrutta due contropiedi e fa male.

La partita

Primo tempo che si apre con un Inter un po in affanno. Tuttavia segna Candreva con la doppia decisiva deviazione di Kulusevski e Dermaku, ma poi si scatena l’ex Karamoh, che prima fa un gran gol, poi sfrutta un errore di Brozovic per servire a Gervinho la palle del 2-1. Lautaro e Gagliardini sono i più proposistivi ma si va negli spogliatogli sul 2-1 per Parma.

Nella ripresa, l’Inter spinge molto. Lukaku servito da Candreva pareggia ma viene annullato per fuorigioco. Dopo 5′ di revisione VAR il gol viene convalidato e si va sul 2-2. Occasioni per l’inter con Lautaro e Candreva ma il risultato non si shioda. Nel recupero il baby Esposito, entrato per Lautaro, sfiora la vittoria con una girata meravigliosa che però finisce fuori di poco.

IL TABELLINO



INTER – PARMA 2-2

MARCATORI: 23’ Candreva (I), 26’ Karamoh (P), 30’ Gervinho (P), 55’ Lukaku (I)

INTER: 1 Handanovic; 37 Skriniar, 2 Godin (66’ 6 De Vrij), 95 Bastoni; 87 Candreva, 5 Gagliardini (84’ 16 Politano), 77 Brozovic, 23 Barella, 34 Biraghi; 10 Lautaro Martinez (73’ 30 Esposito), 9 Lukaku.

Allenatore: Antonio Conte.

PARMA: 1 Sepe; 36 Darmian, 2 Iacoponi, 28 Gagliolo (66’ 97 Pezzella) 3 Dermaku; 33 Kucka, 21 Scozzarella, 10 Hernani; 7 Karamoh (71’ 93 Sprocati), 44 Kulusevski, 27 Gervinho (84’ 17 Barillà).

Allenatore: Roberto D’Aversa.

Leggi anche