Passeggeri dalla Cina con positivi al covid: inutili i tamponi

Il Presidente del Gimbe Nino Cartabellotta ha affermato che purtroppo i tamponi effettuati su passeggeri in viaggio dalla Cina non serviranno a fermare il covid, bensì serviranno solo a riconoscere se ci sarà la diffusione di nuove varianti con l’utilizzo del sequenziamento e l’ individuazione. Il presidente aggiunge anche che questa situazione era prevedibile poichè un paese come la Cina ha vaccinato poco, in particolare la classe di anziani e fragili. A questo si aggiunge che il vaccino era poco efficace contro le forme più gravi della malattia e la sospensione della strategia zero covid già ad inizio dicembre.

L’Italia dal punto di vista sanitario potrebbe proteggersi puntando sull’individuazione di nuove varianti del virus e sull’utilizzo di alcune misure di protezione come l’indossare le mascherine nei luoghi particolarmente affollati e una copertura vaccinale più attenta per anziani e fragili.

La riduzione dei contagi con i passeggeri provenienti dalla Cina sarebbe possibile solo con l’isolamento fiduciario non con i test, inoltre molti passeggeri non atterrano in Italia con volo diretto e la variante Omicron resta tuttavia una delle varianti più contagiose.

La fondazione Gimbe ha inoltre pubblicato un rapporto dove espone ed evidenzia i dati più interessanti della pandemia e del suo andamento. In aumento sia i nuovi contagi che i decessi per un totale rispettivamente dell’11,4% e del 9,8% in più rispetto alla settimana precedente.