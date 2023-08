Paura nel salernitano: in fiamme un terreno nei pressi della SS 88

di Rita Milione

Attimi di paura nel salernitano nei pressi della SS 88, la strada che collega la città di Mercato San Severino con il territorio di Fisciano, dove nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incendio. Le fiamme si sono sviluppate nei pressi di un terreno privato. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale di Fisciano, i Carabinieri e una squadra antincendio dell’Humanitas di Salerno.

Fortunatamente, al momento non risultano feriti. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al verificarsi dell’incendio ma, si pensa, sia stata causa delle alte temperature estive. Indagano le Forze dell’Ordine.