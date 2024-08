Pellezzano, gestione dei rifiuti: Maxi controlli a Cologna e in altre 10 strade cittadine

di Redazione ZON

Continua l’intensa attività di controllo degli Ispettori Ambientali in tutto il territorio cittadino, Questa mattina in collaborazione con il personale della 𝗣𝗲𝗹𝗹𝗲𝘇𝘇𝗮𝗻𝗼 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶 (società in House del Comune) sono stati effettuati intesi controlli in tutta la città, in particolare nella Frazione Cologna, dove sono emerse numerose criticità, elevando oltre 5 contravvenzioni.

Ricordiamo alla cittadinanza che:

𝗡𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝘁𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝗼 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗾𝘂𝗲𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝘁𝗿𝗼𝘃𝗮𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶, 𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗱𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗶𝗰𝗹𝗮𝘁𝗶;

𝗚𝗹𝗶 𝗶𝗻𝗱𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝘂𝘀𝗮𝘁𝗶 𝘃𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗶𝘁𝗶 𝗻𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗽𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗳𝗶𝘀𝘀𝗶 𝗶𝗻 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲 𝘇𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗼𝘃𝗲 𝗶 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶 𝗽𝗼𝘁𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗿𝗲𝗰𝗮𝗿𝘀𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮𝘀𝗰𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗯𝗶𝘁𝗶 𝘂𝘀𝗮𝘁𝗶;

Rifiuti Ingombranti

La Pellezzano Servizi s.r.l, società in house del Comune, mette a disposizione della Comunità il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti in maniera gratuita e previa prenotazione ai recapiti telefonici indicati:

Tel: 089566844 – 335227882

Ulteriori controlli effettuati anche per verificare la raccolta delle deiezioni canine in diversi parchi e strade cittadine, in particolare: 𝗡𝗲𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗖𝗼𝗽𝗲𝗿𝗰𝗵𝗶𝗮 (𝗻𝗲𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗻𝗮𝗱), 𝘃𝗶𝗮 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗿𝘁𝗶𝗻𝗶, 𝘃𝗶𝗮 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝘇𝗼 𝗲 𝗥𝗮𝗳𝗳𝗮𝗲𝗹𝗲 𝗿𝗮𝗴𝗼, 𝘃𝗶𝗮 𝗦. 𝗕𝗮𝗿𝘁𝗼𝗹𝗼𝗺𝗲𝗼, 𝘃𝗶𝗮 𝗔𝗹𝗱𝗼 𝗠𝗼𝗿𝗼, 𝘃𝗶𝗮 𝗧𝗲𝗻𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗙𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮, 𝗲𝘁𝗰 .

Il tutto grazie al costante impegno e stretta collaborazione tra Amministrazione Comunale , Assessore alle Politiche Ambientali Murino_Michele, Ufficio Servizi Ecologici, Patrimoniali e di Transizione Digitale Michele Grimaldi E Polizia Municipale e la cittadinanza per la grande collaborazione.

𝙐𝙣 𝙡𝙖𝙫𝙤𝙧𝙤 𝙙𝙞 𝙨𝙦𝙪𝙖𝙙𝙧𝙖 𝙫𝙚𝙧𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙚𝙛𝙛𝙞𝙘𝙖𝙘𝙚 𝙘𝙝𝙚 𝙨𝙩𝙖 𝙫𝙚𝙙𝙚𝙣𝙙𝙤 𝙜𝙧𝙖𝙣𝙙𝙞 𝙧𝙞𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖𝙩𝙞.