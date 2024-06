Pellezzano, prosegue il Progetto “F.I.M. – Futuro in Mano”

di Rita Milione

Una sfida importante per il futuro. Il progetto “F.I.M. – Futuro in Mano”, presentato nell’Aula Consiliare di Pellezzano, che proseguirà per un altro anno, rappresenta un’importante opportunità per i giovani Neet di Pellezzano tra i 14 e i 34 anni.

Le parole del Sindaco Morra: “Ringrazio il presidente dell’Associazione Sporting Arechi, 𝐀𝐥𝐟𝐨𝐧𝐬𝐨 𝐆𝐚𝐞𝐭𝐚, che ha illustrato le attività sportive ed extra-sportive offerte dal progetto, delle quali i giovani beneficiari potranno usufruirne gratuitamente.

“Un ringraziamento va rivolto al Vicesindaco con delega allo Sport 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐌𝐮𝐫𝐢𝐧𝐨 e all’Assessore alle Politiche Sociali 𝐀𝐧𝐧𝐚𝐥𝐚𝐮𝐫𝐚 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐫𝐢, che seguono da vicino tutti i progetti di inclusione sociale come questo del “F.I.M.” e ai gestori del Tiki-Taka Sport Center e del Centro sportivo polifunzionale di Cologna, che offrono i loro spazi civici per la realizzazione delle attività. Un progetto, che vedrà a breve anche la promozione del calcio femminile per tutte le fasce d’età e che grazie alle tante attività messe a disposizione consente la graduale reintegra dei giovani nel tessuto sociale della nostra Comunità”.