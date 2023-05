Piano di Zona S2: in corso il primo Tavolo di co-Programmazione Servizi Prima Infanzia

di Rita Milione

Il Piano di Zona Ambito S2 informa che è in corso di svolgimento oggi, presso la sede del comune di Conca dei Marini il primo “Tavolo di co-programmazione” per quanto concerne i Servizi per la Prima Infanzia, vale a dire Asili e Micronidi.

La finalità e quella di individuare, nel quadro delle risorse disponibili, le modalità e gli interventi adeguati a soddisfare i bisogni identificati dei bambini/e (3-36 mesi) e delle loro famiglie che risiedono sul Territorio dell’Ambito S2 Cava de’Tirreni/Costiera Amalfitana. Partecipano di diritto al procedimento di co-programmazione i Comuni afferenti al Piano di Zona Ambito S2 ovvero i Comuni di Cava de’ Tirreni, Amalfi, Atrani, Cetara, Conca de’Marini, Furore, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Tramonti e Vietri sul mare.

L’istituto della co-programmazione, inoltre, ha lo scopo di favorire il contributo proattivo degli enti locali interessati e dei soggetti del Terzo settore. Tale procedura risulta necessaria per la programmazione a decorrere dall’anno educativo 2023/2024 per quanto concerne le seguenti strutture: