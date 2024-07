Pontecagnano Faiano: nuova gestione del ciclo integrato dei rifiuti

di Redazione ZON

Nella mattinata di ieri, 23 luglio 2024, si è tenuta l’Assemblea dei Sindaci del Sub-Ambito distrettuale per la gestione associata dei rifiuti urbani, avente quale Presidente il Primo Cittadino di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara.

Un incontro particolarmente significativo, che determinerà cambiamenti importanti in ordine alla pulizia ed al decoro pubblico, data la volontà, espressa all’unanimità, di affidare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti ad una società mista pubblico (non meno del 51%)/privata.

Una soluzione che, con la fusione e collaborazione tra enti di natura diversa, punta ad assicurare migliore efficienza operativa, innovazione, trasparenza e controllo da ambo le parti, più flessibilità e responsabilità, con la conseguenza di prestazioni migliorate e quindi un netto vantaggio per i territori coinvolti.

Tutti favorevoli i rappresentanti dei Comuni aderenti al SAD Picentini e Battipaglia, ovvero, oltre Pontecagnano Faiano, anche Castiglione dei Genovesi con il Sindaco Carmine Siano, San Mango Piemonte con Francesco Di Giacomo, Bellizzi nella persona di Domenico Volpe, Montecorvino Rovella rappresentato da Martino D’Onofrio, Giffoni Sei Casali con il Sindaco Francesco Munno, San Cipriano Picentino con Sonia Alfano, Montecorvino Pugliano con Alessandro Chiola, Giffoni Valle Piana con Antonio Giuliano, Acerno, grazie alla delegata dal Sindaco Massimiliano Cuozzo, Maria Grazia Cerrone, e Battipaglia, nella persona di Cecilia Francese. Assente solo il Sindaco di Olevano sul Tusciano Michele Ciliberti per motivi istituzionali.

Così si è espresso Giuseppe Lanzara, Presidente del SAD e Primo Cittadino di Pontecagnano Faiano:

“Giornata memorabile, che segna un passaggio fondamentale per il futuro delle nostre città, in cui la questione della gestione dei rifiuti è spesso oggetto di dibattito. Tutti i Sindaci hanno condiviso e sottoscritto una decisione che andrà a ricadere sulla raccolta differenziata delle nostre comunità e quindi sull’igiene, sulla pulizia, sulla salute. Una unione di intenti dettata dal comune senso di responsabilità di ciascuno di noi, che così facendo ha voluto testimoniare quanto la volontà di operare per il bene collettivo possa e debba prevalere sulle singole posizioni. Parliamo di servizi fondamentali, che da oggi verranno assicurati con maggiore efficacia ed efficienza. Ringrazio tutti i Sindaci per il notevole sforzo compiuto. Oggi abbiamo dimostrato di intendere perseguire sempre e comunque il benessere dei nostri concittadini e soprattutto di voler incidere in modo ponderato e razionale su un tema fondamentale, quale quello legato ai temi della sostenibilità ambientale e del decoro”.