Pontecagnano Faiano, Oltre l’8 marzo: variazioni sul tema

di Rita Milione

Per tutto il mese tradizionalmente dedicato alle donne, il Comune di Pontecagnano Faiano accoglierà una serie di eventi racchiusi sotto il nome di Oltre l’8 marzo: variazioni sul tema. Su iniziativa dell’Assessorato alla Cultura, retto da Adele Triggiano, e sulla base di una perfetta sinergia con le associazioni del territorio, è stato concepito e diffuso un programma molto vasto ed orientato a trattare tematiche particolarmente avvertite dalla popolazione femminile, e non solo: la salute, l’arte, il lavoro, etc.

Gli eventi in calendario si svolgeranno in diversi luoghi e strutture e saranno così organizzati:

dal 9 marzo al 31 marzo, mostra Spazi in Comune presso Palazzo di Città;

23 marzo al 23 aprile, mostra Nulla da dimostrare – Il lavoro delle donne di Olga Marciano, al Museo Archeologico Nazionale Etruschi di Frontiera;

dal 10 marzo al 27 aprile, Ben…essere, a cura dell’Associazione ARA, nella Mediateca Comunale;

11 e 18 aprile, Acquisti e Salute: impariamo a difenderci, con la biologa nutrizionista Angela Campione, presso il Conad Superstore di Via Lucania ed il piazzale delle Tabacchine (ex parcheggio Centola);

20 marzo, seminario Salute e Prevenzione, presso Palazzo di Città;

27 marzo, open day gratuito con visite specialistiche (senologica, dermatologica, consulenza nutrizionale e MEDEA test per lo screening del carcinoma endometriale), nella sede di Theoreo Srl;

12 marzo, Letture e Laboratori per adulti curato da Claudia Altavilla e Laboratorio d’Arte per i bambini curato dall’artista Aurora Romano, presso il Museo Archeologico Nazionale Gli Etruschi di Frontiera;

30 marzo, Letture e Laboratori per adulti curato da Valeria del Gaizo e Laboratorio d’Arte per i bambini curato dall’artista Aurora Romano, a Palazzo di Città;

23 aprile, tavola rotonda Lavoro e Diritti, all’interno del Museo Archeologico Nazionale Gli Etruschi di frontiera;

16 aprile, La Musica è Donna, nell’atrio Palazzo di Città;

dal 27 marzo al 24 aprile, Rassegna di Cinema d’Autore,

al Teatro Mascheranova;

al Teatro Mascheranova; dal 15 al 29 aprile, La Primavera delle Arti, Laboratori Creativi

a cura dell’Associazione Avalon,

nella sala della Mediateca Comunale.

Oltre alle iniziative di carattere culturale, sono inoltre previste serate dedicate alla buona tavola, in collaborazione con alcuni fra i maggiori locali della città. In programma menù appositi, personali d’arte e musica d’autore.

“Da alcuni anni, insieme a tante associazioni presenti sul territorio, abbiamo adottato la dicitura OLTRE L’8 MARZO per segnare la volontà che questo momento di riflessione non sia contenuto in una scadenza, ma vada ben oltre quella data simbolica e triste insieme. Questi prossimi mesi ci vedranno, infatti, impegnate in una lunga serie di iniziative, che, come già accaduto per gli eventi già realizzati precedentemente, speriamo siano in grado di coinvolgere l’intera comunità e tutte le donne che intendono segnare la differenza. Abbiamo scelto dei temi che ci stanno a cuore e che hanno tra gli obiettivi, oltre all’impegno sulle tematiche della salute e della qualità della vita, anche momenti da condividere tra di noi, pause di piacevolezza nel turbinio della quotidianità. Ritroviamoci, impariamo a stare bene insieme, impariamo a condividere oltre che problemi e difficoltà, anche idee e progetti”, ha affermato l’Assessora alle Pari Opportunità Adele Triggiano.

“Proponiamo alla cittadinanza un’iniziativa di ampio respiro, che tratta una moltitudine di argomenti in una moltitudine di modi. Al centro del dibattito sempre la questione femminile, di cui è nostro dovere parlare, ma declinata in tante forme d’arte e categorie di pensiero. Attraverso la pittura, il cinema, la musica, si affrontano tematiche importanti, mai banalizzate, bensì ricostruite ed approfondite. Grazie ai tanti appuntamenti in programma, si parlerà dunque di salute, prevenzione, diritti, violenze, solitudini, speranze. Ci sarà occasione d’incontrarsi e di riflettere, davanti ad un quadro o assistendo ad un film. Ringrazio, come sempre, l’Assessorato alla Cultura, le Associazioni che instancabilmente ci sostengono con forza e vivacità intellettuale, e ringrazio le Donne, tutte, perché oltre l’8 marzo ci sono loro: ad arricchire i nostri mondi con il loro proverbiale coraggio, talento, generosità”, ha aggiunto il Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara.