Uomini e Donne: anticipazioni puntata 6 Marzo

di Antonio Jr. Orrico

Uomini e Donne torna con una nuova puntata alle 14.45. Ci saranno scintille tra Armando e Filippo e una grande sorpresa in studio

Una puntata che promette scintille. Le anticipazioni di Uomini e Donne, in onda oggi 6 Marzo, come di consueto sempre alle 14.45, daranno fuoco a molte polveri. La trasmissione è rimasta ferma la scorsa settimana, dopo la morte improvvisa di Maurizio Costanzo. Il lutto ha colpito Maria De Filippi e famiglia, ma la conduttrice ritornerà in studio per i nuovi appuntamenti del people show.

In studio, come sempre, ci saranno Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono Luca Daffrè, Nicole Santinelli, Lavinia Mauro, Federico Nicotera. Luca si è presentato al pubblico durante l’ultima puntata, raccontando di cercare una ragazza non eccessivamente gelosa e con forti valori. Gemma è uscita con Silvio, il quale è molto preso dalla dama torinese. Lavinia è uscita in esterna solo con Alessio Campoli e si è lamentata con Alessio Corvino perché non si è ricordato di San Valentino.

Di contro, invece, a Uomini E Donne, Riccardo è interessato a conoscere Cristina, ma la donna ribadisce di essere solamente interessata ad Armando, al momento. Riccardo ha sorpreso tutti, perché proprio questa proposta ha suscitato la reazione genuina di Armando. Cristina, di contro, nonostante sia lusingata dall’interesse di Riccardo, ribadisce di voler conoscere solo Armando, almeno per il momento.

Degli incroci e delle risoluzioni che potranno essere messi in chiaro solamente tramite la puntata di oggi. Appuntamento, dunque, alle 14.45.