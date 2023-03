Salerno, allarme obesità infantile

di Rita Milione

Da un’indagine dell’Asl per il sistema ministeriale di sorveglianza Okkio alla Salute – come riporta Salerno notizie – a Salerno e in provincia un bambino su tre presenta eccesso di peso. Il 30% delle madri e la metà dei padri è in sovrappeso e un bambino su due non fa una colazione corretta.

Dati in leggero miglioramento, ma resta il fatto che un bambino su quattro non mangi frutta e verdura. Inoltre, sempre come riporta il quotidiano locale, vengono consumate abitualmente quotidianamente bibite zuccherate e gassate. Elevati anche i valori relativi alla inattività fisica da parte dei bambini, sempre più sedentari.