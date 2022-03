Pordenone, coppia si schianta contro un camion: lasciano 5 figli

Una tragedia che ha reso protagonisti una giovane coppia, si è consumata lungo la strada tra Vivaro e San Quirino, in provincia di Pordenone, in cui Manuel Cari, 29 anni, e la moglie Chiara Materassi di 24, hanno perso la vita. I due giovani sono rimasti uccisa dopo un incidente avvenuto in provincia di nei pressi del torrente Cellina.

L’auto su cui la coppia viaggiava si è violentemente schiantata contro un camion, non lasciando scampo ai passeggeri. Il conducente del camion invece è rimasto ferito, trasportato d’urgenza in ospedale in stato di choc, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Per i due giovani coniugi invece non c’è stato nulla da fare. Le vittime sono morte sul colpo, lasciando orfani 5 figli, per fortuna non presenti nella vettura al momento dello scontro. La coppia aveva da poco avuto l’ultimo bambino.

Secondo le prime ricostruzioni del sinistro, il 29enne avrebbe perso il controllo della vettura, terminando la corsa contro il camion. Sul posto, dopo aver estratto i corpi dalle lamiere, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.