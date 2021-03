Poco più di 138 milioni di euro in commissioni ai procuratori nell’anno della crisi finanziaria post covid, la Serie A tra le più “colpite”

Tiene ancora banco la questione legata alle commissioni milionarie esercitate dai club ai procuratori dei calciatori.

Dopo le ultime dichiarazione al veleno del re dei procuratori Mino Raiola (“Dato che portiamo troppi soldi fuori dal gioco veniamo visti come criminali. La Fifa, per allontanare l’attenzione dai veri problemi che ha, ci usa come capro espiatorio approvando regolamenti senza senso. Va bene ma non ci faremo da parte”), sono stati pubblicati dalla FIGC dati ufficiali riguardanti le commissioni pagate dai club di Serie A, e non solo, proprio ai procuratori del calciatori.

Dalla Juventus prima in questa speciale classifica, con 20 milioni e 800 mila euro di commissioni, allo Spezia ultimo, tutti i club di Seria A hanno fatto parte di questo circolo vizioso. Poco più di 138 milioni di euro finiti nelle tasche di quelli che ormai sono diventati i veri protagonisti del calciomercato.

Sbagliato o giusto che sia, questo fa parte del gioco. I procuratori, così come i calciatori, svolgono il proprio lavoro ed è giusto che vengano pagati lautamente, ma con la crisi dovuta al covid questi numeri sono diventati ormai insostenibili dalla stragrande maggioranza delle società in giro per l’Europa.

Il calcio sta cambiando, il covid potrebbe accelerare un processo di ammortizzamento dei costi che avrebbe dovuto iniziare già da diversi anni. Il problema non sono gli agenti dei calciatori ma di chi alimenta questo “gioco” arrivato ormai alla frutta.

La rivoluzione del sistema calcio deve partire da qui, i soldi non sono più quelli di una volta e la sostenibilità dei club è appesa ad un filo sottilissimo. È giusto che ognuno faccia il proprio lavoro e venga pagato come meglio crede, ma queste cifre non sono più accettabili.