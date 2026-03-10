Ricerca, al via il progetto MiCrO_Care per la medicina personalizzata nelle malattie rare epigenetiche

di Marisa Fava

Prende il via il progetto MiCrO_Care, iniziativa di ricerca dedicata allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche per le malattie rare epigenetiche. L’appuntamento è fissato per mercoledì 11 marzo dalle ore 15.00 alle 16.15 presso la Sala Conferenze della Fondazione EBRIS in via Salvatore De Renzi 50 a Salerno, dove si terrà il kick-off meeting del progetto.

MiCrO_Care si concentra sulle cromatinopatie, un gruppo di oltre 100 malattie genetiche rare causate da alterazioni del complesso DNA-proteine che regolano l’espressione dei geni. L’obiettivo del progetto è sviluppare un protocollo innovativo di medicina personalizzata, mai applicato prima a questo tipo di patologie.

La ricerca utilizzerà modelli tridimensionali di organoidi cerebrali e cardiaci derivati da cellule staminali dei pazienti, integrando analisi multiomiche e sistemi di Intelligenza Artificiale. Il progetto si focalizza in particolare sulla Sindrome di Kabuki e sulla Sindrome di DiGeorge, con l’obiettivo di individuare nuovi biomarcatori e bersagli terapeutici capaci di migliorare la qualità di vita dei pazienti.

Il partenariato scientifico

Il progetto vede come capofila il Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche (DMMBM) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con il supporto del Distretto Tecnologico Campania Bioscience e la partnership della Fondazione EBRIS di Salerno.

L’incontro inaugurale rappresenterà un momento di confronto tra ricercatori, istituzioni e stakeholder del territorio, impegnati nello sviluppo di nuove frontiere della medicina personalizzata.

Gli interventi previsti

Durante il meeting interverranno:

Antonio Feliciello , Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

, Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Giulio Corrivetti , Vice Presidente della Fondazione EBRIS

, Vice Presidente della Fondazione EBRIS Giuseppe Merla , Università degli Studi di Napoli Federico II e Responsabile Scientifico del progetto MiCrO_Care

, Università degli Studi di Napoli Federico II e Responsabile Scientifico del progetto MiCrO_Care Alessio Fasano, Presidente e Direttore Scientifico della Fondazione EBRIS

Prevista inoltre la partecipazione delle associazioni di pazienti AISK e Aidel22, impegnate nella tutela e nel supporto delle persone affette da queste patologie rare.

Il progetto è finanziato nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Promozione di progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione collaborativi nel campo delle malattie rare”, previsto al programma n. 30 degli Allegati “A5” e “B4” dell’Accordo per la Coesione della Regione Campania del 17 settembre 2024, a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione ex Legge 183/1987.