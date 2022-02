Programmi tv stasera, attesa per Checco Zalone e Laura Pausini a Sanremo

Numeri da capogiro quelli di ieri per il Festival di Sanremo che ha visto 10.911.000 spettatori seguire la kermesse guidata da Amadeus. Lo Share è stato del 54%. Tolto Sanremo quali programmi tv stasera ci sono? Vediamo nello specifico il palinsesto dei programmi nazionali.

Rai 1

Come abbiamo appena scritto Sanremo continua nella sua seconda puntata. Insieme ad Amadeus nel programma tv stasera ci sarà l’attrice di Suburra Lorenza Cesarini. Debutto per Checco Zalone e la super- ospite della serata Laura Pausini Nell’occasione saranno resi ufficiali i conduttori dell’Eurovision 2022 (Pausini, Alessandro Cattelan e forse Mika).

Rai 2

In prima serata andrà in onda il film di fantascienza Replicas che narra di un disperato tentativo di un neuroscenziato (Keanu Reaves) di riportare in vita sua moglie e i suoi figli morti in un incidente stradale clonando le loro coscienze e sensibilità in alcuni androidi all’avanguardia.

Rai 3

Torna l’appuntamento con chi l’ha visto lo storico programma che narra le vicende di persone scomparse. In conduzione la storica Federica Sciarelli che narra i vari misteri di cronaca nera e aiuta le famiglie a ritrovare i loro cari di cui si sono per vari motivi perse le tracce.

Rete 4

Appuntamento con Dentro la Zona Bianca programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi. La pandemia al centro del dibattito, con la gestione del green pass e le regole per chi non si vaccina.

Canale 5

In prima serata qui troviamo il film Un Boss in Salotto con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo e Luca Argentero. La storia vede protagonisti principali Cristina (Paola Cortellesi) e il fratello Ciro ( Rocco Papaleo) che non vede da ben 15 anni poiché impliato in un processo di camorra. Una commedia esilarante che vi farà passare una serata all’insegna del sano divertimento

Italia 1

Su Italia 1 vanno in onda Le Iene. Lo Speciale, in prima serata su Italia1, condotto da Gaetano Pecoraro e scritto da Riccardo Festinese, ripercorre gli ultimi due anni di coronavirus.

La 7

Nel programma tv stasera di La 7 va in onda Atlantide – Storie di uomini e di mondi. Focus sulle figure di Hitler e Stalin in un documento eccezionale tutto a colori che ripercorre la storia raccontata da Andrea Purgatori.

La 8

Bruno Barbieri con l’ormai noto programma 4 Hotel. il format ormai lo conosciamo: quattro proprietari di hotel nella stessa area geografica si sfidano per dimostrare l’eccellenza della propria attività. Ogni albergatore ospita gli altri tre presso la propria struttura, accompagnati dallo chef Bruno Barbieri nei panni di giudice.

La 9

Nome in codice: Broken Arrow: Vic e Riley sono due amici, entrambi esperti piloti militari, a cui è stata assegnata una missione delicata: collaudare il bombardiere B3 Stealth, un nuovo mezzo dell’aviazione con due testate nucleari.