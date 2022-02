Programmi tv stasera, continua il successo di Sanremo

Programmi tv stasera: cosa guardare? Continua il successo di Sanremo di Amadeus. Stasera andrà in onda la terza puntata. Su Italia 1 andrà in onda la saga di Kill Bill. Corrado Formigli su La 7 con la sua Piazza Pulita per approfondire i fatti di Attualità.

Rai 1

In prima serata il terzo appuntamento del 72° Festival della Canzone Italiana. Il super-ospite sarà Cesare Cremonini, da segnalare anche la presenza di Roberto Saviano.

Rai 2

Su Rai 2 in onda un film dal titolo Darkest Minds. Un film di avventura in cui uno strano virus ha sterminato il 99% dei bambini sulla terra. Un percorso in cui una donna (Ruby) deve riuscire a sopravvivere.

Rai 3

Su Rai 3 va in onda un omaggio alla recente scomparsa di Monica Vitti. La storia è quella di Oreste, un muratore di mezza età sposato che si innamora della fioraia Adelaide. L’entrata del pizzaiolo Nello stravolge tutto e farà finire tutto in tragedia.

Rete 4

Il palinsesto programmi tv stasera di Rete 4 ecco Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio con al centro del dibattito l’attualità politico-economica italiana.

Canale 5

Cetto c’è, senzadubbiamente è un film del 2019 diretto da Giulio Manfredonia ed il prime time di Canale 5 Si tratta del capitolo conclusivo della cosiddetta Trilogia du Pilu, preceduto da Qualunquemente del 2011 e Tutto tutto niente niente del 2012, che vede come protagonista Antonio Albanese nei panni del corrotto politicante Cetto La Qualunque.

Italia 1

In onda su Italia 1 la saga di Kill Bill 1 e in seconda serata il secondo volume. Uma Thurman nelle vesti di una spietata killer in pensione perseguitata dal sadico Bill. Un capolavoro di Quentin Tarantino.

La 7

Su La 7 va in onda Piazza Pulita di Corrado Formigli. Confronti politici, i reportage internazionali e le inchieste dei fatti d’attualità più importanti.

La 8

Su La 8 va in onda Ignoto 1 il documentario su Yara Gambirasio. Uno dei casi di cronaca più importanti e discussi del Paese che va in onda in 4 puntate.

La 9

Come programmi tv stasera in prime time su La 9 il film Flight con protagonista Denzel Washington nei panni di un pilota di aerei di linea che durante un viaggio riesce con una manovra a salvare la vita ai suoi passeggeri. Un film avvincente che vi terrà con il fiato sospeso.