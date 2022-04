PSY, il cantante torna con “That That” con SUGA dei BTS

“That That” rappresenta l’unione tra il vecchio K-Pop di PSY e il nuovo dei BTS. L’autore di “Gangnam Style” è tornato alla ribalta

Un ritorno alla ribalta della scena musicale internazionale. Tra gli artisti più famosi nel mondo e tra coloro che hanno portato il K-Pop in Occidente, vi è sicuramente PSY. L’artista, con “Gangnam Style“, è diventato il primo esponente virale. Ad esso si sono affiancati i BTS, grandi superstar internazionali. Ora, il cerchio si è chiuso con “That That“, nuovo singolo che vede la collaborazione di SUGA del giovane gruppo coreano.

Inizialmente, la collaborazione doveva essere solo formale. Invece, successivamente, come spiegato dai due artisti, si è espansa addirittura in una coreografia nel video ufficiale, che vedrà la partecipazione anche del membro dei BTS. Il brano, intitolato “That That“, farà parte dell’album “Psy 9th“, che sarà pubblicato nelle prossime ore. A cinque anni di distanza dal suo ultimo progetto musicale, PSY ha deciso di far collimare le due visioni musicali, orientale e occidentale, in un progetto musicalmente ibrido.

Infatti, nell’album sarà possibile ascoltare una cover di Jermaine Jackson e il singolo di Pia Zadora del 1984 “When the Rain Begins to Fall” con Hwa Sa dei MAMAMOO. Nel frattempo, SUGA non ha nascosto i suoi timori: “Ad essere onesti, non sono mai stato così vicino a nessuno con cui collaboro, perché di solito non sono il tipo che incontra gli artisti di persona. Ma lui voleva vedermi di persona.“

Una collaborazione di cui tutti sono ansiosi di intravedere i frutti.