Indisponibili Serie A: tutti gli infortunati della 35esima giornata

Ogni settimana su Zon.it la lista aggiornata di tutti gli indisponibili delle 20 squadre di Serie A. Verranno riportati tutti gli infortunati di ogni team, così da avere un quadro completo. Leggi la lista degli indisponibili della Serie A se non vuoi trovarti impreparato per la prossima giornata al Fantacalcio o per conoscere al meglio la rosa a disposizione della tua squadra del cuore.

Di seguito l’elenco completo degli indisponibili per la prossima giornata di Serie A.

ATALANTA

PEZZELLA: Distrazione all’adduttore – Rientro previsto per l’inizio di maggio

BOLOGNA

KINGSLEY: frattura al perone sinistro, rientro previsto per la fine di aprile

CAGLIARI

OBERT: Trauma contusivo-distorsivo alla caviglia – Da valutare per la prossima giornata.

EMPOLI

HAAS: lesione al legamento crociato del ginocchio destro, campionato finito

MARCHIZZA: lesione al crociato anteriore del ginocchio sinistro, campionato finito

TONELLI: Lesione del legamento crociato – Stagione finita

FIORENTINA

CASTROVILLI: Lesione di crociato, collaterale e menisco – Rientro nel 2023

GENOA

CZYBORRA: Problema al ginocchio. Da valutare per la prossima giornata

VANHEUSDEN: problema al ginocchio, da valutare per la prossima giornata

CAMBIASO: Problema al ginocchio. Rientro previsto per la fine di aprile.

ROVELLA: Distrazione al quadricipite – Da valutare per la prossima giornata

INTER

BASTONI: Risentimento al soleo – Da valutare per la prossima giornata

JUVENTUS

LOCATELLI: Lesione del collaterale – Rientro inizio maggio

DE SCIGLIO: Affaticamento alla coscia destra – Da valutare per la prossima giornata

CUADRADO: Risentimento all’adduttore. Da valutare per la prossima giornata

CHIESA: lesione del legamento crociato anteriore, stagione finita

KAIO JORGE: rottura del tendine rotuleo, stagione finita

MCKENNIE: frattura del metatarso. Rientro inizio maggio

LAZIO

PEDRO: Affaticamento muscolare – Da valutare per la prossima giornata

MILAN

KJAER: infortunio al ginocchio sinistro, stagione finita

FLORENZI: Lesione al menisco – Stagione finita

NAPOLI

LOBOTKA: Lesione di basso grado al bicipite femorale – Da valutare per la prossima giornata

ROMA

MKHITARYAN: Problema al flessore – Da valutare per la prossima giornata

SALERNITANA

M. COULIBALY: Lesione al retto femorale. Rientro previsto per la metà di maggio

MOUSSET: Distorsione alla caviglia. Da valutare per la prossima giornata

SAMPDORIA

GABBIADINI: lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, stagione finita

SASSUOLO

OBIANG: miocardite, da valutare per la prossima giornata.

HARROUI: Problema alla spalla – Da valutare per la prossima giornata

TOLJAN: Operazione alla clavicola – Stagione finita

ROMAGNA: Problema fisico – Da valutare per la prossima giornata

SPEZIA

LEO’ SENA: alterazioni dei parametri fisiologici, da valutare per la prossima giornata

COLLEY: Lesione al flessore – Da valutare per la prossima giornata

TORINO

EDERA: rottura di tendine rotuleo, crociato e collaterale, da valutare per la prossima giornata

FARES: rottura del legamento crociato, stagione finita

ZAZA: Fastidio a un ginocchio – Da valutare per la prossima giornata

WARMING: Lesione all’ileo-psoas – Rientro metà maggio

UDINESE

SANTURRO: operazione al menisco. Da valutare per la prossima giornata.

BETO: Lesione al flessore – Rientro fine aprile

VENEZIA

LEZZERINI: lesione completa del tendine del retto femorale destro, stagione finita

ROMERO: Operato a un ginocchio. Da valutare per la prossima giornata

EBUEHI: Problema fisico – Da valutare per la prossima giornata

MODOLO: Problema a un ginocchio – Da valutare per la prossima giornata

VERONA

PANDUR: rottura del tendine del muscolo sovraspinoso della spalla destra. Stagione finita

DAWIDOWICZ: rottura legamento crociato, stagione finita