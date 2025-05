Pellezzano, presentata la quinta edizione di “Racconti d’Estate”: una rassegna tra cinema, cultura e grandi ospiti

di Redazione ZON

È stata presentata oggi, nella sala “Marcello Torre” di Palazzo Sant’Agostino, la quinta edizione di “Racconti d’Estate”, la rassegna culturale promossa da DLivemedia con il patrocinio del Comune di Pellezzano, della Provincia di Salerno e di Scabec.

Cinque appuntamenti, da giugno a luglio, più uno speciale previsto per settembre, animeranno i Giardini Pubblici di Piazza Municipio a Pellezzano, trasformandoli in un palcoscenico d’eccezione per volti noti del mondo del cinema, della TV e dell’arte.

Il programma 2025

Ecco gli ospiti della rassegna:

📺 04 giugno – Massimo Ugolini, giornalista e conduttore TV

– Massimo Ugolini, giornalista e conduttore TV 🎬 15 giugno – Giammarco Tognazzi, attore e regista

– Giammarco Tognazzi, attore e regista 🎭 20 giugno – Marco Rossetti, attore

– Marco Rossetti, attore 🎙️ 28 giugno – Luca Ward, attore e celebre doppiatore

– Luca Ward, attore e celebre doppiatore 🎼 19 luglio – Stefano Fresi, attore e musicista

Un sesto appuntamento “speciale” sarà annunciato proprio nel corso dell’ultima serata del 19 luglio.

Le dichiarazioni

«È un orgoglio per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Francesco Morra, anche consigliere provinciale con delega alla Cultura – ospitare una manifestazione cresciuta anno dopo anno, nata in piena pandemia e diventata oggi un punto di riferimento culturale nel panorama nazionale».

Alla conferenza stampa erano presenti anche Roberto Vargiu, direttore di DLivemedia, Stefania Maffeo, moderatrice della rassegna, Carlotta De Iulis (Cartesar) e Cono Federico (Banca Montepruno), main sponsor di un progetto che unisce arte, promozione territoriale e partecipazione cittadina.

“Racconti d’Estate” si conferma così un appuntamento imperdibile dell’estate salernitana, capace di coniugare qualità artistica e identità territoriale.