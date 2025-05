Giffoni55 svela il manifesto ufficiale: “Becoming Human”, il volto di una generazione in cammino

di Redazione ZON

“Diventare umani” è la scelta coraggiosa di chi sceglie la complessità.

È questa l’essenza della 55esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 17 al 26 luglio 2025, che si rivolge a oltre 5.000 juror provenienti da 30 Paesi, con un messaggio tanto potente quanto necessario: essere umani non è un punto di partenza, ma un percorso continuo.

L’immagine ufficiale: tra simbolismo e consapevolezza

Il manifesto di #Giffoni55, intitolato “Becoming Human”, è stato realizzato dal direttore creativo Luca Apolito ed è molto più di una semplice immagine: è una soglia, un invito, una mappa interiore.

Il volto diviso in due rappresenta l’identità in evoluzione: da un lato, l’umanità riconoscibile, calda, fertile, con un fiore che sboccia e un sole che illumina. Dall’altro, un labirinto che si snoda come il pensiero, irregolare, incompleto, fatto di domande. È il simbolo antico della ricerca di sé, del dubbio, del tempo che scorre come clessidra e ci costringe a scegliere, a costruire, a immaginare.

Tra i simboli visibili – il libro, gli uccelli (uno naturale, uno tecnologico), la luna e la stella – e quelli invisibili come la relazione, il volto del festival non racconta chi siamo, ma chi possiamo diventare.

Un tema per il presente: riscoprire l’umano

In un tempo dominato dalla velocità, dalla semplificazione e dalle identità preconfezionate, il Giffoni Film Festival rilancia la sua missione: educare attraverso il dubbio, la riflessione, il confronto.

“Diventare umani significa accettare che siamo sempre in cammino – afferma il team creativo del festival – è un atto di resistenza gentile, un rifiuto dell’omologazione, una rivolta pacifica contro le risposte facili”.

Il tema centrale di #Giffoni55 è anche una sfida culturale: ritrovare empatia, ascolto, immaginazione, e riconoscere che l’umano non si esaurisce in un algoritmo o in un like. Diventare umani vuol dire scegliere l’altro, il tempo, l’errore, la domanda.

Un festival per chi ha ancora il coraggio di cercare

Da 55 anni, Giffoni invita le nuove generazioni a interrogarsi, a creare e a condividere. Il 2025 non farà eccezione. “Becoming Human” è un invito a non completarsi, a non chiudersi, a restare aperti, vulnerabili, vivi.

È la chiamata di un festival che non propone certezze, ma spazi di ricerca.

Che non racconta l’umano, ma lo accende. Insieme.