Modi per cancellare la cache su MacBook

di Redazione ZON

La memoria piena, i troppi file (spesso considerati indispensabili) che rallentano l’esecuzione di un lavoro. Anche il MacBook può presentare questi problemi.

Come poterli risolvere? Come riportare questo pc Apple al massimo delle sue prestazioni? Scopriamo che cosa sono le cache e qual è la loro importanza sulle prestazioni di questo computer.

Avete mai pensato che potrebbero esserci file inutili sul MacBook?

Anche un pc di ultima generazione come il Mac può presentare dei problemi. Come? La memoria, ad esempio, che incide sulle prestazioni dello stesso in termini di velocità e capacità.

Anche la sicurezza potrebbe risentirne, servirà allora riportare il Mac alle prestazioni originarie liberando la memoria di tutti qui file inutili troppo grandi, ingombrati che ne minano la funzionalità.

La pulizia della cache dovrà sempre essere messa in primo piano e mai sottovalutata.? Hai mai sentito parlare dei file di cache, sai dove si trovano e come si possono eliminare in maniera definitiva? In fondo per chiedere di più al Mac dovrai impegnarti su come puoi liberarti dei file di cache.

Attenzione alle cache di sistema e dei browser

Ci sono modalità specifiche adatte proprio per eliminare questi file di cache. Il loro ruolo? L’ottimo funzionamento del sistema, tuttavia l’accumularsi di alcune componenti potrebbe generare uno spazio davvero limitato, intaccando prestazioni e velocità del Mac.

Se risulta buono togliere i file di cache del sistema (si po’ recuperare fino al 70% di spazio) lo stesso possiamo dire per la cache del browser che sono installati che sono installati sul MacBook (recupero del 15%).

In questo caso una mancata eliminazione potrebbe incidere sulla privacy, elemento indispensabile quando si naviga sul mare magnum della rete.

Allo stesso modo le app generano diverse cache

Facciamo qualche esempio più concreto. La cartella della cache del singolo utente potrebbe occupare diversi GB di spazio: la stessa cartella particolare potrebbe arrivare a pesare almeno 3 GB.

Facile comprendere, anche se non si è esperti del settore, come svuotare queste cache riporta il Mac ad una velocità e prestazioni assolutamente importanti.

Oltre alle cache dell’utente come abbiamo appena visto c’è anche da tenere sotto controllo le varie app che allo stesso modo generano cache. Molti utenti spesso pensano che si tratti di file indispensabili: no, è un errore, eliminarli non comporta nessun tipo di rischio.

Cache, piccolo file per dei file temporanei

Abbiamo parlato delle cache sotto diversi punti di vista. Ma di che si tratta? La cache è un file di dimensioni ridotte che contiene dati temporanei.

Quando, come abbiamo accennato in precedenza, si apre un browser o anche un’app, gli stessi dati sono recuperati per un funzionamento migliore del Mac. Questo tipo di pc può vedere tre tipologie di cache:

– Cache di Sistema: banca dati indispensabile per unire la memoria principale al processore. La CPU grazie ad essa recupera i dati utilizzati per eseguire i comandi.

– Cache del Browser: qui c’è un’archiviazione dei file e degli elementi come CSS, JavaScript, cookie, immagini e HTML.

– Cache Utente: richiamerà tutte quelle che sono le varie informazioni come le cronologie, le immagini, i video che si rivelano importanti per prestazioni, lavoro ed efficienza delle singole app.